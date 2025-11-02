「黃明志驗毒品陽性」 捲謝侑芯猝逝案 好友雪碧震驚發聲
台灣網紅謝侑芯，因護理師背景被封為「護理師女神」，不料上月30日在馬來西亞拍攝期間驚傳猝逝，倒臥飯店浴缸中身亡，享年31歲。死因被質疑不單純，今（2日）再傳出震撼進展，馬來西亞歌手黃明志被爆出當時也在現場，現場甚至搜出疑似毒品與壯陽藥，引發軒然大波。對此，謝侑芯的好友雪碧（方祺媛）回應曝光。
據《三立新聞網》報導，對於此事，謝侑芯的好友、知名網紅雪碧今受訪時難掩震驚，表示自己並不知道對方出國，且並未多過問私人關係，聽到好友與黃明志事感到相當驚訝，表示：「不清楚她跟黃明志的關係」，強調一切等調查結果為主。
雪碧先前曾在社群上發文悼念好友，哀痛寫道：「本來等你回國我們要做好多事，你20號沒消息時，我的心就很亂，前三天還夢到你，罵我戀愛腦，我多希望你現在還可以罵我，收到消息以前還希望一切不是真的，我哭了很久很久，31歲而已，這樣美好的年紀，為什麼上天總是不眷顧好人，這事讓我很悲痛欲絕！」，令粉絲看了相當不捨。
謝侑芯的經紀人Chris則在上月31日發聲明駁斥外界謠言，嚴正指出網路上流傳的「雲頂嗑藥」與「被雪碧派去當伴遊」等說法皆為不實消息，屬惡意臆測，強調：「雪碧是我們共同非常親近的好朋友，她並未參與任何不當活動，更不可能讓自己的好友受害。」，進一步說明，雪碧之所以在第一時間發文，是看到公告後主動關心情況，「這次雪碧之所以發文，是在看到我先前的公告後，主動向我了解情況，才進一步發文。」，並透露家屬已聘請法律顧問處理相關誹謗與散播謠言的行為。
根據馬國媒體《光明日報》報導，警方在現場搜查時，於房間內發現疑似毒品及壯陽藥，隨即將黃明志帶回警局驗尿。警方懷疑謝侑芯生前可能曾吸毒，並與黃明志發生性行為，不排除死後遺體被從床上移動至浴室的可能。
黃明志稍早雖發聲否認吸毒，但根據初步結果，黃明志對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚等4項毒品呈陽性反應。
目前案件已進入司法調查階段，警方仍在等待最終化驗與鑑識結果。謝侑芯猝逝的真正原因、與黃明志之間的關聯，仍有待釐清。
★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！
★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！
★未經判決確定，應推定為無罪。
更多中時新聞網報導
「假日輕急症中心」周日上路 不能開慢箋
MLB》山本扛住重壓＋神雙殺 道奇續命
住宿貴 前3季觀光逆差805萬人次
其他人也在看
范姜彥豐看到她iPad「私人內容」！ 粿粿：慌亂下發了不該發的誓
人妻粿粿爆出軌男星王子，時隔多日後她發出17分鐘影片大談與范姜彥豐離婚過程，針對范姜彥豐表示掌握證據一事，粿粿哽咽道范姜可能看到她iPad的「私人內容」，讓她很徬徨。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿落淚塑造范姜彥豐「只想談錢」！律師點她踩1紅線：不然談星座嗎？
范姜彥豐近日指控老婆粿粿「道德淪喪婚內出軌」，點名第三者就是王子邱勝翊，王子隨後坦言「超過了朋友間應有的界線」，粿粿1日揭露婚姻早就產生許多摩擦，包括金錢和教養觀念。對此網紅「巴毛律師」陳宇安表示，「粿粿想塑造范姜只想談錢」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
昔日情人今隔空發聲！范姜彥豐正妹前女友一句「人品就是最好的風水」惹網揣測
（記者蔡函錚／綜合報導）藝人范姜彥豐與粿粿的婚變消息自曝光以來，持續占據網路討論焦點。事件延燒第三天，范姜的前 […]引新聞 ・ 1 天前
粿粿認不倫！律師勸世「1事別亂做」：是真的會有報應
范姜彥豐公開指控妻子、前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚內出軌男星王子（邱勝翊）；針對粿粿昨天（1日）發出自白影片，讓事件再推一波高峰，也引發多方論戰。對此，律師李怡貞也根據自身經驗勸世，外遇就外遇沒關係，但有1事最後別做「真的會有報應的」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
粿粿婚外情王子淚崩道歉！17分鐘影片曝「范姜彥豐要求1600萬」
粿粿在被爆出婚外情王子邱勝翊後，1日打破沉默發出17分鐘影片，開頭就直指范姜彥豐開口拿1600萬離婚費用，並表示范姜彥豐在婚姻中多次提出離婚，今年是她第一次主動提離婚，「真正走不下去，從來不是外力介入也不是第三者」，原因是真的感覺走不下去了。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿家人PO文揭范姜「真實面」：軟爛愛計較 網友翻兩年前訪問打臉粿粿
粿粿家人KIWI於社群平台發文，指控范姜彥豐長期以工作為由，拒絕獨自照顧家人，讓粿粿承擔大部分照顧責任，更直言范姜「軟爛愛計較」，不是稱職的父親。然而，針對粿粿指控范姜彥豐戴抗噪耳機隔絕哭聲，網友隨即翻出兩年前粿粿接受訪問的內容，當時粿粿對同一事件的描述卻是「沒生氣，只覺得好笑」。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
粿粿出軌「對男生沒邊界」？「好老公代表」楊祐寧一句話見高EQ
恐怖片《泥娃娃》票房突破8200萬！男女主角楊祐寧、蔡思韻與監製陳亮材、連奕琦、導演解孟儒今（1）日現身戲院。近來藝人粿粿與范姜彥豐，爆劈腿王子風波，引起軒然大波，楊祐寧也發表看法。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿婚內出軌王子 網挺陳冠希公關危機道歉
藝人粿粿與范姜彥豐3年婚姻破裂，她被控與「王子」邱勝翊婚內出軌，昨以17分鐘影片回應反擊，坦言與王子確實有逾矩行為並公開道歉，但強調兩人沒有同居，且離婚主因長期溝通不良與價值觀落差，並非第三者介入，同時反控男方向她索討1600萬離婚費；不過對於粿粿的控訴，范姜彥豐說是「惡意抹黑、避重就輕」。自由時報 ・ 14 小時前
馮淬帆81歲離世留下2遺憾！曾痛批王晶：害慘很多人
馮淬帆81歲離世留下2遺憾！曾痛批王晶：害慘很多人EBC東森娛樂 ・ 1 天前
馮淬帆離世「臉書不會關閉！」外甥首發聲 親曝舅舅後事
曾陪伴大家多部喜劇港片的資深男星馮淬帆，已於昨（31日）離世，享壽81歲。稍早，他的外甥也正式接管馮淬帆的臉書帳號，並表示將遵從舅舅遺願，由家人好友送完最後一程。中時新聞網 ・ 23 小時前
粿粿爆「范姜彥豐不滿名字被排在她後面」母親節大吵：要顧工作、顧情緒還要顧家裡
粿粿被老公范姜彥豐指控跟王子在婚內出軌，1日她終於上傳17分鐘影片，訴說原委，她強調兩人婚姻本來就出問題，並不是因為王子的介入才告終，直言「從來不是任何的外力介入，也沒有任何的第三者。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
王子認越線粿粿！詹惟中18年前就算出他斷掌手相：花心要女生專情
范姜彦豐與粿粿婚變風波越演越烈，先前王子發聲明道歉，但上月31日范姜彦豐3度發聲，透過律師聲明，強調其於10月29日所言內容皆有明確證據支持，並將在訴訟中提出，不容許「非破壞家庭」與「逾越朋友界線」的矛盾說法。如今有網友回顧命理師詹惟中過去在節目替王子看手相，有花心的傾向、對女生的要求很高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女星花2千體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！
她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿...styletc ・ 2 天前
甩范姜彥豐支出「細到37元都記」 粿粿嘆：我們一直都算很細
范姜彥豐日前自曝婚變，指控妻子粿粿婚內外遇、掌控收入，對此，粿粿昨（11/1）在反擊影片中拿出兩人的對帳明細，上面清楚記載范姜惠紀錄「60元、85元、37元」等零錢支出，證實兩人金錢來往算得非常細，看得網友們全都傻眼了，「笑出來」、「一開始就看不下去，沒想到有這麼精彩的...立刻再去看」，此外，粿粿也回應范姜控訴被引導簽「放棄婚後財產」一事。太報 ・ 12 小時前
任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！
她穿上紅色禮服站在古蹟燭海前，肩頸線條分明、站姿長腿比例極佳，整個人像在走品牌大秀，網友直接淪陷：「這比例太不科學」「星二代天花板無誤」。任晴佳從小就在spotlight下長大，爸爸是影帝、媽媽是超模，長大後也遺傳到高顏值＋超長比例，現在身高約180cm，線條纖細但氣...styletc ・ 1 天前
粿粿駁「沒離婚就住王子家」！反咬范姜彥豐：與徵信社散播謠言
范姜彥豐日前指控老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），事後王子坦承兩人相處確實「超過了朋友間應有的界線」，但否認介入他人婚姻，《鏡週刊》隨後爆料粿粿尚未辦妥離婚手續就住進王子家中，讓范姜彥豐心死決定離婚。今（1）日粿粿拍攝17分鐘長片回應此事，坦言「我真的有做錯的地方，我沒有任何的藉口為我的錯辯解」，但也澄清絕無住進王子住處。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿認和王子有踰矩行為「開玩笑留言被誤解」曝離婚范姜主因
粿粿日前遭老公范姜彥豐指控婚內出軌王子邱勝翊，引發軒然大波。范姜彥豐在影片中指出，妻子是自從美國行回來以後，態度就出現大幅度改變，但粿粿1日發出長篇影片聲明，離婚主因不是婚外情，但對自己踰矩的行為全然的感到抱歉，「我除了私下道歉，我也想公開跟你道歉，讓你受到很大的傷害，是我沒有勇氣早點處理好我們的關係。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿影片最大亮點是這！律師：連我都感動 預言公關操作模式
粿粿和范姜彥豐婚變風波鬧上檯面，昨（1）日粿粿發布影片說明，倆人的婚姻早就產生許多摩擦，包括金錢和教養觀念，有律師就解析粿粿影片，點出其中一個亮點，預期會讓女性網友轉而支持粿粿。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
粿粿爆出軌王子「第一時間反應」露餡！律師揭穿1句話：只是話術
男星范姜彥豐29日在社群媒體上發布影片，爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。「法老王」王至德律師也在社群分享看法，直言粿粿第一時間的反應露餡，「跟王子應該是真的有出軌」，否則不會是這種反應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前