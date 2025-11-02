「黃明志驗毒品陽性」 捲謝侑芯猝逝案 好友雪碧震驚發聲

台灣網紅謝侑芯，因護理師背景被封為「護理師女神」，不料上月30日在馬來西亞拍攝期間驚傳猝逝，倒臥飯店浴缸中身亡，享年31歲。死因被質疑不單純，今（2日）再傳出震撼進展，馬來西亞歌手黃明志被爆出當時也在現場，現場甚至搜出疑似毒品與壯陽藥，引發軒然大波。對此，謝侑芯的好友雪碧（方祺媛）回應曝光。

據《三立新聞網》報導，對於此事，謝侑芯的好友、知名網紅雪碧今受訪時難掩震驚，表示自己並不知道對方出國，且並未多過問私人關係，聽到好友與黃明志事感到相當驚訝，表示：「不清楚她跟黃明志的關係」，強調一切等調查結果為主。

雪碧先前曾在社群上發文悼念好友，哀痛寫道：「本來等你回國我們要做好多事，你20號沒消息時，我的心就很亂，前三天還夢到你，罵我戀愛腦，我多希望你現在還可以罵我，收到消息以前還希望一切不是真的，我哭了很久很久，31歲而已，這樣美好的年紀，為什麼上天總是不眷顧好人，這事讓我很悲痛欲絕！」，令粉絲看了相當不捨。

謝侑芯的經紀人Chris則在上月31日發聲明駁斥外界謠言，嚴正指出網路上流傳的「雲頂嗑藥」與「被雪碧派去當伴遊」等說法皆為不實消息，屬惡意臆測，強調：「雪碧是我們共同非常親近的好朋友，她並未參與任何不當活動，更不可能讓自己的好友受害。」，進一步說明，雪碧之所以在第一時間發文，是看到公告後主動關心情況，「這次雪碧之所以發文，是在看到我先前的公告後，主動向我了解情況，才進一步發文。」，並透露家屬已聘請法律顧問處理相關誹謗與散播謠言的行為。

根據馬國媒體《光明日報》報導，警方在現場搜查時，於房間內發現疑似毒品及壯陽藥，隨即將黃明志帶回警局驗尿。警方懷疑謝侑芯生前可能曾吸毒，並與黃明志發生性行為，不排除死後遺體被從床上移動至浴室的可能。

黃明志稍早雖發聲否認吸毒，但根據初步結果，黃明志對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚等4項毒品呈陽性反應。

目前案件已進入司法調查階段，警方仍在等待最終化驗與鑑識結果。謝侑芯猝逝的真正原因、與黃明志之間的關聯，仍有待釐清。

