黃明志驚傳驗尿4種毒品陽性！經紀公司緊急回應 發文自清反遭打臉
記者鄭尹翔／台北報導
31歲有「護理系女神」之稱的謝侑芯，日前在馬來西亞驟逝，震驚演藝圈。今（2日）馬國警方證實，歌手黃明志當時也在飯店現場，並親自替謝侑芯進行CPR搶救，仍無力回天。事件持續延燒，外界揣測不斷，對此黃明志稍早在社群發文，首度回應駁斥吸毒傳聞，沒想到卻遭馬來西亞《光明日報》報導爆料「驗毒4陽性」，形成強烈對比。
根據馬來西亞《光明日報》報導，金馬警區主任沙扎里助理總監透露，黃明志在被捕後接受尿液檢測，初步結果顯示安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4項毒品成分皆呈陽性反應，並於上月24日被正式起訴，全案將於12月8日開庭審理。
而黃明志經紀人則發聲表示：「目前已進入司法調查階段，尚未獲得任何警方的最終報告。」強調黃明志全力配合司法程序，呼籲外界理性看待，並對謝侑芯的不幸離世深感遺憾。
稍早，黃明志於社群媒體親自發文回應：「又看到一則補風捉影的新聞，本人感到非常dulan。」他強調自己沒有吸毒、也未持有毒品，僅承認「最近喝酒比較多」。他呼籲外界等待警方正式報告出爐，「相信的就相信，不相信的就不相信，反正等警方報告出來就水落石出。」
此外，他也透露近日遭到勒索（blackmail），語氣強硬表示：「如果你想繼續玩，我們隨時奉陪到底。」最後更痛批當地救護車延誤將近一小時，「Ambulance遲到將近一個小時，我真的不知道999這個號碼是拿來做什麼用的，打去問還會被罵……knnbccb。」
