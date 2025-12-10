黃明志「全身黑現蹤警局」近況流出！大馬警公布「最新處置」

娛樂中心／周希雯報導

馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、被以謀殺等罪扣押，但因暫無證據顯示涉案，上個月獲警方保釋外出。目前全面停工的黃明志，曾發新歌〈誤解就誤解〉槓上大馬媒體，也一度PO光頭自拍照但又秒刪，令眾人看不透；沒想到大馬警方今（10日）公布新處置，他也被拍到全身黑現蹤畫面，再次引發網友討論。

黃明志被警方2度延押後，11月13日獲口頭保釋，11月26日期滿宣布再延後2週。據大馬媒體《中國報》報導，今（10日）期滿又有新進展，金馬警區主任沙扎里助理總監證實，將繼續延長黃明志的口頭保釋、直到明年1月11日。稍早約下午3時45分，黃明志與2名陪同者共乘一輛黑色休旅車抵達，他戴著黑帽、黑口罩以「一身黑」進入警局，進行約2小時的延長口頭保釋程序，最後於下午5時46分離開警局。

廣告 廣告





事實上，黃明志雖短暫重獲自由、但日子還未恢復平靜，原本排到明年底的滿滿工作行程，已經全部被取消。對此，他曾發文找打工，「不會的，我可以學，有收入就好了。」連早已經寫好的明年新年歌，也因出事被贊助商取消合作，他唯有再找新廠商，還給出優渥條件，「MV點閱率若低於10M退款一半，農歷新年前若『出事』則退全款。」

黃明志口頭保釋期滿「最新處置」警方公布了！他一身黑現蹤「近況照流出」

黃明志曾發出光頭自拍照又秒刪。（圖／翻攝「namewee」IG）

不僅如此，黃明志還發布新歌〈誤解就誤解〉，除了把涉案1個多月來的心聲寫進歌詞裡，還點名大馬媒體開嗆，「案件雖然還在調查中，報告也還沒有出來，但馬來西亞的某中文媒體以及網路包青天們已經先把我判死刑了！這首歌送給你們啦！」他隨即再發出截圖，自己拿下YouTube Music播放量最高的大馬歌手，「爬得越高，跌得越慘烈。然後…跌得越慘烈，反彈得就越厲害…」

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：黃明志口頭保釋期滿「最新處置」警方公布了！他一身黑現蹤「近況照流出」

更多民視新聞報導

台最辣護理師「發表政治言論」收入慘波及！突遭廠商取消案子

中國職棒「高薪挖角」台灣啦啦隊女神？本尊揭內幕：一直有邀約

要學生填問卷：昨晚有無性行為？銘傳大學英文老師處置曝

