黃明志「口頭保釋將到期」！深夜發歌嗆酸民 引爆網路兩派戰火

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

台灣網紅謝侑芯10月22日於馬來西亞猝逝，其生前最後接觸的馬來西亞歌手黃明志遭拘留9日後，於11月13日至26日獲「口頭保釋」。就在保釋期限截止前，黃明志於今（25）日凌晨在社群平台公開新歌〈誤解就誤解 Misread Me〉，透露心聲，也回應外界猜測。

黃明志於今（25）日凌晨在社群平台公開新歌〈誤解就誤解 Misread Me〉，透露心聲，也回應外界猜測。（圖／翻攝黃明志 IG）

馬來西亞藝人黃明志於今（25）日凌晨發布新歌〈誤解就誤解 Misread Me〉，內容回應外界對他的猜測與負面評論，「誤解的就誤解，討厭的就討厭」、「有人隨便亂擷，為了流量散播謠言」，吐露遭誤解、抹黑的心聲。黃明志更在留言出寫道：「案件雖然還在調查中，報告也還沒有出來，但馬來西亞的某中文媒體以及網路包青天們已經先把我判死刑了！這首歌送給你們啦！」。

對此，不少網友鼓勵他，「期待調查，無罪推定，若你是清白的，撐住加油」、「鬼才就是厲害」，也有人為他抱不平，「媒體潑髒水都不用負責」。不過，仍有部分網友質疑，「其實只要等警方的調查出來就好了，不用講這麼多」、「可是吸毒反應呈陽性，這是事實吧」，更有人認為，不應該透過出歌轉移視線。

黃明志於本月13日獲得口頭保釋，警方允許他自由行動，期限至11月26日。若未發現新的決定性證據，黃明志將高機率維持保釋，隨時接受傳喚調查。

