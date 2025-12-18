黃明志「吸毒尿檢呈陰性」 律師曝案情逆轉1關鍵

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

黃明志近日捲入「護理女神」謝侑芯命案中，先前傳出他吸毒、發生不尋常關係等，因此馬來西亞警方延展黃明志的保釋期到明年1月11日，今（18）日案情出現翻轉，黃明志的律師提到，由於黃明志的尿檢結果呈現陰性，所以很有可能警方會撤回對黃明志的吸毒罪指控。

黃明志捲命案，案件很有可能逆轉。（圖／亞洲通文創提供）

據《中國報》報導，黃明志被吸毒罪的案件今天早上第三行是推事庭過堂，由黃明志代表律師鄭清豐出庭，他提到，黃明志因為身體抱恙，所以沒辦法位案件出庭，而黃明志的病假證明、醫藥報告都已經呈交。

鄭清豐提到，黃明志的尿檢報告呈現陰性，因此要求該案於下周一（22日）開庭審庭，已經獲得推事批准。在庭外，鄭清豐接受訪問時提到，因為黃明志的驗尿報告，對毒品呈現陰性反應，意味黃明志對吸毒控罪無法成立，所以認為很有控方很大可撤回控罪。

◎《FTNN新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

