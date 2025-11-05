黃明志「命案發生後5天」繼續私約網紅！曾合拍《中國痛》黃秋生：很震驚

命案後仍想私約！網紅曝黃明志訊息「出國面試」。（圖／翻攝自IG）

黃明志捲入命案調查事件引發各界關注，然而近日更有網紅爆料他在命案發生後仍持續私約女網紅。DJ網紅美家透露，黃明志在事件發生後第5天（27日）仍傳訊息邀約見面；同一天，網紅雪碧因好友謝侑芯失聯而向黃明志詢問，卻遭到不讀不回。此事引起網路熱議，多位曾與黃明志有過接觸的人士紛紛分享他們的經歷，包括知名演員黃秋生也表示對此感到震驚。

命案後仍想私約！網紅曝黃明志訊息「出國面試」。（圖／翻攝自IG）

網紅雪碧正努力走出好友離世的傷痛，但仍對此事感到忿忿不平。雪碧表示，謝侑芯在10月20日曾主動傳訊息關心她，並約定24日回國後，26日一起出門。然而這個約定如今已無法實現。更令人震驚的是，黃明志在命案發生後仍繼續邀約其他網紅。

擁有馬甲線好身材、長相亮麗的DJ網紅美家爆料，9月時黃明志曾私訊邀請她擔任MV女主角，但需要先出國面試。在22日發生命案但尚未公開前，27日黃明志居然繼續傳訊息詢問美家是否要見面，試圖私約。同一天，雪碧因為謝侑芯毫無音訊而傳訊息質問黃明志，卻被不讀不回。直到30日新聞爆出，美家才得知原來已經出人命，而黃明志仍繼續私約網紅。

曾訪問過謝侑芯的網紅圤智雨也爆料，黃明志私約過很多人，可能以商業活動作為誘因。圤智雨表示，大部分人會因為他是黃明志的關係而覺得有機會出現在他的MV中，因此願意與他聊聊看。

曾與黃明志合拍過MV的演員黃秋生透露，近期雖有聯絡但不知道發生這種事。黃秋生表示不適合去猜測究竟發生了什麼事，並承認看到新聞後感到震驚。他還提到前陣子黃明志寫了一首歌，他曾評論「寫得那麼爛」，之後黃明志就沒有理會他。隨著越來越多人講出與黃明志的相處經歷，外界也得以一窺這位知名人物在獲得名氣後的內幕故事。

