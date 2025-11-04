黃明志「大馬工作室」被找到了！出入行蹤曝光

娛樂中心／綜合報導

有「護理系女神」之稱的網紅謝侑芯上月底爆出死訊，《中國報》報導指出大馬歌手黃明志也捲入此案。目前黃明志持續神隱，被馬來西亞警方通緝，當地媒體透過消息，找到他在馬來西亞吉隆坡的工作室，該室為獨立洋房、保全森嚴，媒體到訪時已大門深鎖；不過消息稱，黃明志本人不在這，且上次出入工作室已是3、4個月前了。

綜合《中國報》等外媒報導，驚傳謝侑芯在馬來西亞飯店暴斃身亡，其遺體在浴缸中；大馬警方持續深入案件，與謝侑芯最後接觸的黃明志為首要調查關鍵人。黃明志被驗出毒品反應，面臨擁毒和濫用毒品的指控，但他聲明嚴正駁斥，強調自己沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，「相信的就相信，不相信的就不相信」。

廣告 廣告

黃明志僅在社群駁斥自己有吸毒，本人目前下落不明。（圖／翻攝自黃明志臉書）

4日警方宣布從原本「謝侑芯猝死」轉向謀殺方向調查，但黃明志遲遲未到案，手機關機神隱至今，大馬警方稍早已將其列入通緝名單，展開全國追捕。案發後黃明志至今未有任何官方出境紀錄，讓外界懷疑人還在國內。

媒體也著手追蹤黃明志可能出沒的地點，《中國報》今（4）日走訪黃明志在隆市（吉隆坡）某地區的獨立洋房工作室，他10年前便開始使用，目前院內停了數輛車，但大門深鎖，進入需要經過2層保全亭，看管相當嚴密。消息指出，黃明志偶爾會到該工作室「他（黃明志）現在不在這裡，最後看到他來大概是3、4個月前。」

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

【一文看懂】粿粿17分鐘痛哭道歉 6大重點：自己扛家計、坦承逾矩王子

美國政府停擺「若惡化至這一步」 台灣產業恐有危險

不只「對XXX情有獨鍾」遭挖 網再揪粿粿和王子這對話：不演了

排除輝達拚了！傳中國政府「出絕招」全力扶植自家AI晶片

