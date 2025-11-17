黃明志「工作砍到明年底」 涉命案待審崩潰求職：有收入就好

黃明志重獲自由才過沒幾天，今在限動發文求工作。翻攝namewee IG

大馬歌手黃明志因捲入網紅謝侑芯猝死案，雖已獲警方口頭保釋，但案件仍在審理中，最終報告需等待數月才能出爐。他今（17日）晚突在IG限時動態罕見吐露近況，語氣帶著無奈與自嘲，坦言因案件未結，目前「工作全被取消到明年底」，收入大幅受影響，只能向大眾喊話「有什麼工作都可以找我」。

黃明志寫道：「本來排滿的工作已經被取消到明年底了…各位如果有幕後工作的可以找我做，收費好談。」接著更自嘲技能多元：「炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋、裝鐵窗我都會，如果不會的我可以學，有收入就好了。」

此外，他也透露「馬年新年歌」已經寫好，卻因風波贊助商臨時撤出，目前尋求企業合作。他喊話：「如果有興趣贊助的可以聯繫我們，有附贈廣告歌，確定無粗口及不良內容，比歷年的每一首新年歌都好聽！」更提出「點閱保證」，且若他農曆年前「出事」，將全額退款。

黃明志（左）涉入謝侑芯命案後續發展備受外界關注。資料照

黃明志重獲自由才過沒幾天，今在限動發文求工作。翻攝namewee IG限動



