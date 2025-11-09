黃明志「扣留期滿」再關7天！警認了「釋放條件」曝
娛樂中心／李汶臻報導
31歲台灣網紅「護理系女神」謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，歌手黃明志捲入其中，全案目前依謀殺案偵辦調查。黃明志5日凌晨投案，今（9日）上午黃明志被警方扣留後的口供記錄流出；與此同時，黃明志扣留期6天將屆滿，針對是否延押問題也成為外界關注焦點。稍早大馬警方更新本案的最新進度，證實將援引謀殺罪名，二度延扣黃明志作進一步調查。至於二度延扣期限屆滿後，黃明志是否會被釋放恐取決於「這一條件」。
網紅謝侑芯10月22日被發現猝死在馬來西亞一間5星級飯店的浴室內，當下「同房間」的還有大馬歌手黃明志。警方事後在黃明志身上搜出搖頭丸毒品，案發後一度失聯的他於5日凌晨在正牌女友以及其代表律師等人的陪同下投案，隨後被大馬警方延扣6天協助調查。
黃明志涉入台灣網紅謝侑芯大馬猝逝案，警方證實將被依謀殺罪名，二度延扣。（圖／翻攝自IG@namewee）
黃明志的6天扣留期預計將在明（10）日屆滿，據《中國報》報導，金馬警區主任沙札裡助理總監9日稍早接受電訪時透露，警方將繼續援引刑事法典302（謀殺）條文延扣黃明志。據了解，警方在首次延扣期屆滿後，若仍需繼續展開調查，可申請二度延扣，最多只能再延扣7天。簡而言之，嫌犯若涉及謀殺案被扣，最多只能被延扣14天。
而第二度延扣期屆滿後，若警方已掌握足夠證據，則可向法院提控嫌犯；但若證據不足，則必須釋放嫌犯，或改以其他罪名繼續偵辦。依刑事程序法規定，同一罪名下的延扣僅能兩次，但若符合程序，警方可在嫌犯獲釋後，以不同罪名重新逮捕調查，惟仍須經推事批准。
根據了解，黃明志的律師鄭清豐先前透露，自黃明志投案以來，已90小時無法與對方接觸，他認為「這樣的情況極為不尋常」。律師也正持續向警方要求安排會面，以確保委託人權益不受侵害。律師鄭清豐也強調，基於不得隨意對外透露與當事人之間的溝通內容，因此無法公開黃明志的具體供詞和身心狀態。
黃明志（右）涉入「護理系女神」謝侑芯（左）命案。（圖／翻攝自IG＠謝侑芯、IG@namewee）
但據《中國報》引述警方所掌握到的初步口供，黃明志表示，案發當天自己與謝侑芯正在討論影片拍攝事宜，女方隨後說去浴室稍微沖洗一下。但過了半小時都沒聽見水聲，他起疑後進入浴室查看，就發現謝倒臥浴室。他曾以CPR嘗試替她急救未果，最後打電話叫救護車。警方趕抵現場後，在房間內查獲約9顆疑似搖頭丸的藥丸，並進行初步毒品檢驗，結果顯示黃明志對4種毒品呈陽性反應。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110
原文出處：黃明志口供外流「關6天」出不來！大馬警證實「謀殺罪延扣」釋放條件曝
