黃明志「極樂泰國團」暗黑行程曝光！友人爆他熱愛第三性風俗業者

黃明志的極樂泰國行被曝光。翻攝IG@namewee

馬來西亞歌手黃明志先前涉入台灣網紅謝侑芯命案，目前案件還在持續調查，他已經交保獲釋。然而今（25日）卻爆出黃明志荒淫的私生活，指他尋找MV女主角都是在「選妃」，還約辣模去飯店，不僅如此，更有友人透露，黃明志總召集好友一起到泰國進行「暗黑行程」，還特別喜歡第三性風俗業者。

黃明志泰國極樂行程曝光 竟愛第三性風俗業者

據《鏡週刊》報導，黃明志友人爆料，對方的生活過於複雜，還總愛約泰國極樂行程，因此不少朋友都選擇與黃明志漸行漸遠，「這趟旅行我們都發了毒誓，不可以講事情講出去。」過去黃明志也曾寫過〈泰國情哥〉，似乎就是將心得化為創作，對此，黃明志經紀人回應：「一個只愛大奶妹的大直男，並無此愛好。」

黃明志捲謝侑芯命案 全案仍調查中

黃明志因為捲入謝侑芯命案，遭到馬國檢方關押9天，儘管已經交保，卻仍沒有洗刷罪名，回顧案情，謝侑芯的遺體在高級飯店的房間浴室被發現，當時黃明志等醫護人員到之後就慌忙離開，卻意外被警方逮住，身上以及房間都遭搜出多樣毒品，因此被列為嫌疑人，這次獲釋後，他也積極在網路上發文找新工作。

謝侑芯魂斷馬來西亞。翻攝IG@irisirisss900

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡報》提醒您：此新聞報導之偵辦進度與資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



