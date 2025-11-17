黃明志「求職」才15分鐘找到工作了！直播天王邀上節目挺到底
大馬歌手黃明志捲入網紅謝侑芯猝死案，案件仍在審理中，他今（17日）晚突在IG限時動態罕見吐露近況，坦言「工作全被取消到明年底」，收入大幅受影響，還公開求職「有什麼工作都可以找我」。發文一出吸引大批網友留言，之前發聲力挺他的新加坡直播天王「賣魚哥」王雷，不到半個小時立刻為黃明志送上工作。
網紅謝侑芯上月在馬來西亞猝死，命案現場還有大馬歌手黃明志在場，警方還發現有藍色藥丸和毒品，隨即將案件升級為「謀殺案」偵辦。新加坡直播天王「賣魚哥」王雷當時便發聲力挺黃明志，「你們沒有吸毒的朋友嗎」？表示自己很多吸毒的朋友，強調若他不是藝人，根本不會有人在意他吸毒。
黃明志日前暫獲保釋，今晚突在社群發文求職，坦言目前「工作全被取消到明年底」，收入大幅受影響，只能向大眾喊話：「各位如果有幕後工作的可以找我做，收費好談。」接著更自嘲技能多元：「炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋、裝鐵窗我都會，如果不會的我可以學，有收入就好了。」而賣魚哥見狀立刻留言，向他喊話「來，來直播」！引發外界關注，也好奇黃明志之後會否真的現身直播，帶貨討生活。
