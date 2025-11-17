黃明志「求職14分鐘」獲工作邀約！新加坡天王出手力挺 他親吐意願

娛樂中心／綜合報導

黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，雖已暫時排除涉案可能，獲得口頭保釋重獲自由，但仍須等待最終調查結果出爐，才能真正洗清嫌疑。今（17）日他坦言風波重創工作行程，不僅所有工作被迫取消至明年底，新歌贊助商也選擇撤出，只好無奈公開發文求職。沒想到貼文曝光短短14分鐘，立刻就收到工作邀約，他卻出於1顧慮婉拒。

黃明志陷入失業慘況。（圖／亞洲通文創提供）

黃明志公開自身技能，包括幕後工作、炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋、裝鐵窗，並放下身段表明願意學習，「有收入就好了。」新加坡直播天王王雷（賣魚哥）見狀立刻遞出橄欖枝邀請一起直播，不過黃明志憂心對方受到波及，低調回應：「不要啦……，等一下很多警察跑去看你的直播，害你不能罵knn（髒話）等下很辛苦。」

新加坡直播天王「賣魚哥」王雷發聲力挺黃明志。（圖／翻攝自雷霆炮臉書）

事實上，謝侑芯命案最初被指與毒品有關，王雷第一時間逆風力挺黃明志「你們沒有吸毒的朋友嗎」，更直言他「不可能笨到在當紅時期殺人」。如今他不只公開聲援，更大方提供工作機會，貼文底下也湧入網友熱情招募「要不要來幫忙開lorry（貨車）」、「我家早餐店缺人，黃明志要來嗎」、「缺現場製片助理，台北，要會訂便當，一天5000，來嗎」。

