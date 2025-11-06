黃明志「泰國暗黑行程」曝光 消費第三性公關「佳麗8千」行徑荒唐

黃明志被爆偏愛泰國第三性公關。翻攝黃明志臉書

馬來西亞音樂鬼才黃明志，近日捲入台灣「護理師女神」謝侑芯命案，引發各界震撼。然而，隨著案件持續延燒，他私下的混亂情感與極樂生活也逐漸浮上檯面。除了有一名交往長達15年的女友，黃明志私下經常與小模、網紅往來，甚至遠赴泰國尋歡，偏愛當地第三性風俗業者。

黃明志2007年在網路上以原創歌曲《麻坡的華語》打響名聲，10多年來身邊一直有化妝師女友默默支持，感情一度論及婚嫁，只是沒想到，黃明志竟背著女友「另闢戰場」；據《鏡週刊》報導，一名圈內人透露，除了固定伴侶外，黃明志經常與小模、網紅保持曖昧往來，甚至遠赴泰國尋歡，熱衷當地第三性風俗業者。

黃明志身邊一直有一位交往10多年的正牌女友。翻攝《鏡週刊》

熟悉內情的友人無奈指出：「他生活太複雜了，我們普通人真的碰不得。」更爆料黃明志多次號召友人同行，組成「泰國黑團」，並要求立下「不准對外透露」的毒誓。友人表示：「那趟旅程絕對不是一般觀光客會去的地方。」

此外，黃明志2024年3月時，大動作宣布與朋友在Dannok（丹諾）小鎮經營飯店，此地位於泰國、馬來西亞邊界處，整個小鎮全是娛樂場所，相較於馬來西亞嚴格的法律，這邊堪稱馬來西亞男性的「天堂」。黃明志當時還語帶神秘地說：「還有很多『好玩』的地方。」而他放上YT宣傳的影片標題也相當聳動，「炮兵團必看！泰國暗黑景點。帶你走進泰馬邊境紅燈區。男人的後花園」！

黃明志在影片中直言：「這整座城市都是靠馬來西亞人（尤其男人）來消費蓋起來的。在這裡90%都是娛樂觀光業，你想到的，想不到的，只要你要，都可以在這裡找到…有人說Dannok是馬來西亞的『後花園』，也有人說它是馬來西亞的『後宮』。有聽說過『後宮佳麗三千』嗎？Dannok的佳麗大概2千到8千…。」大尺度言論如今聽來荒唐又諷刺。

黃明志私生活雖複雜，但身邊相伴多年的那位正宮女友仍不離不棄，據悉，女方個性低調、對黃明志體貼照顧，疑似早已知情卻選擇「睜一眼閉一眼」。隨著黃明志近日捲入謝侑芯命案，這位音樂人的私密世界，正一點一滴被揭開。



