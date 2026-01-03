黃明志「洗刷冤屈」回來了！砸千萬拍「最狂新年歌」！

娛樂中心／吳宜庭報導

馬來西亞創作歌手黃明志歷經長達近兩個月的涉毒、命案輿論風暴後，於去年12月迎來案情大逆轉，原本被指涉毒的指控在驗尿結果呈陰性後獲判無罪，並當庭釋放。沉寂一段時間後，他日前正式宣布復工，依照原定計畫推出全新賀歲單曲〈馬來西亞的新年〉，宣告全面回歸樂壇。









黃明志昔捲命案「贊助商全閃人」！他逆轉無罪復工...砸千萬拍「最狂新年歌」

黃明志(黃衣)感性表示，「最窩心的是看到老夥伴們依然選擇信任，而不是隨著不實消息『聞雞起舞』。」（圖／翻攝自黃明志IG）

談及風波過後的心境，黃明志感性表示，「最窩心的是看到老夥伴們依然選擇信任，而不是隨著不實消息『聞雞起舞』」。他也強調，儘管自己的創作與言論時常引發討論，但始終堅信音樂能超越語言、立場與誤解。對於外界關心他是否會因此轉走「乖乖牌」路線，他則直言，每年的生肖賀歲歌都是一次全新的藝術嘗試，風格不會自我設限，會根據每年的靈感來賦予歌曲靈魂。

〈馬來西亞的新年〉集結多達九種語言，邀請六位不同籍貫的歌手共同演唱。（圖／翻攝自黃明志IG）





此次新作更展現黃明志的創作野心，〈馬來西亞的新年〉集結多達九種語言，邀請六位不同籍貫的歌手共同演唱，包括海南、客家、潮州、福州、廣東與福建方言，再加上華語、英語與馬來語，打造出極具在地特色的新年歌曲。他強調，「這不只是一首年歌，這是一次文化創新的壯舉」。此外，他也提到新曲製作過程可以說是「一波三折」，雖然歌曲早在風波前已完成錄製，但計畫卻一度全面停擺，所幸復工後獲得台灣、馬來西亞與新加坡新贊助商支持，才讓製作費不斐的MV順利完成。

