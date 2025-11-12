黃明志「無涉案證據」將獲釋！經紀人「7字」回應了

娛樂中心／李明融報導

大馬歌手黃明志近日捲入台灣網紅謝侑芯命案，目前已遭大馬警方延扣近9天，明天（13日）將滿期，案情今天（12日）突出現重大進展，馬來西亞檢察總長丹斯里杜蘇基證實，目前暫無證據顯示黃明志涉及此案，預計明日就能獲釋，對此，黃明志經紀人林郁傑稍早發聲回應「謝謝大家的關心」。

謝侑芯猝死案「無涉案證據」將獲釋！黃明志經紀人「7字」發聲明回應了

黃明志（右）與謝侑芯（左）沒有直接證據，大馬檢方確定於明天釋放。（圖／翻攝自謝侑芯IG、黃明志臉書）根據《八度空間新聞網》報導，黃明志捲入謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，明天將滿期，對此，案情出現重大逆轉，警方證實已經完成調查報告，等待檢方下一步指示，稍早再宣布，目前暫時沒有證據顯示黃明志涉及謝侑芯猝死案，預計明天將在警方擔保下獲釋。不過丹斯里杜蘇基受訪時補充，如果後續調查有任何發現，檢察署仍會採取相對應的行動，預計明天將發布正式聲明，說明此案的最新進度與決定。

廣告 廣告

謝侑芯猝死案「無涉案證據」將獲釋！黃明志經紀人「7字」發聲明回應了

黃明志確定獲釋，經紀人發聲明回應「謝謝大家的關心」。（翻攝自黃明志IG）

回顧整件案情，謝侑芯上月22日被發現陳屍大馬某高級酒店客房內的浴室，享年31歲，由於黃明志是她生前最後接觸者，且警方稱尿液檢驗呈4種毒品陽性反應，11月24日被依擁毒罪、吸毒罪起訴，但堅決否認隨後交保。本月4日全案改以謀殺罪調查，警方二度申請延長扣留，黃明志原定至少留置至11月13日，不過在期滿的前1天，確定沒有足夠證據證明這起命案與黃明志有關的情況下將於明天獲釋。黃明志確定獲釋消息曝光之後，經紀人林郁傑稍早發聲「謝謝大家的關心」。

《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：謝侑芯猝死案「無涉案證據」將獲釋！黃明志經紀人「7字」發聲明回應了

更多民視新聞報導

黄明志逆轉？大馬檢宣布「暫無證據顯示涉案」明獲釋

館長不「True飯」是假的！宣布「繼續營業」原因曝

吳亦凡死訊瘋傳！官方大動作「刪文封鎖」遭疑掩蓋內幕

