黃明志「無犯罪證據」明獲釋！脫身謝侑芯猝死案 經紀人發聲了
記者徐珮華／綜合報導
黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，全案4日改以謀殺罪偵辦，歷經數日調查，警方今（12）日晚間表示，目前暫無證據顯示黃明志涉及此案，預計明日就能獲釋。對此，黃明志經紀人林郁傑稍早發聲：「謝謝大家的關心。」
根據《八度空間新聞網》報導，馬來西亞總檢察長杜蘇基指出，目前並無任何證據將黃明志與謝侑芯的死亡連結，因此將在明日二度延扣期滿後將他釋放，總檢察署也將發表聲明。不過他強調，一旦發現新證據，總檢察署有權再次對黃明志採取相應法律行動。
回顧整案，謝侑芯上月22日被發現陳屍大馬某高級酒店客房內的浴室，享年31歲。由於黃明志是她生前最後接觸者，且尿液檢驗呈4種毒品陽性反應，同月24日被依擁毒罪、吸毒罪起訴，但堅決否認隨後交保。本月4日，全案改以謀殺罪調查，黃明志一度神隱並遭通緝，最終於5日凌晨1時投案。警方其後二度申請延長扣留，第一次為期6天，期滿後再延扣3天，至13日止。
