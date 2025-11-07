黃明志「秘約妙齡女孩」證據曝光！北市急下架影片 韓國瑜也曾約他「喝咖啡」
大馬歌手黃明志捲入31歲台灣網紅「護理系女神」謝侑芯死案，連日來負面醜聞爆不停。由於黃明志過去曾多次為台北市拍攝觀光宣傳影片，北市觀傳局證實，事件爆發後已全面下架相關影片，並啟動緊急應對措施；事實上，黃明志也曾與高雄觀光局合作，當時的市長韓國瑜還與他一起拍代言歌曲MV。
北市議員徐立信指出，黃明志曾四度受邀擔任星馬地區台北觀光宣傳大使，不僅拍攝MV宣傳台北，觀傳局過去更以「秘約妙齡女孩」、「去台北旅遊要小心」等標題發布新聞稿。如今黃明志涉案遭查，回頭檢視這些影片顯得相當諷刺，質疑市府選角不當，恐損害台北市形象。
對此，北市觀傳局長余祥回應，黃明志並非台北市年度代言人，當初僅因其在星馬地區具高知名度，為推廣星馬旅客來台北旅遊，才簽訂階段性合作案。合作共歷經2016、2017、2019與2021年四次，總費用約200萬元。
考量黃明志如今涉入刑案，觀傳局已全面下架所有相關影片與宣傳素材，並聯繫黃明志團隊，要求同步移除其YouTube頻道中與觀傳局合作的觀光影片。觀傳局強調該合作案屬於「2021年以前舊案」，台北市政府一貫秉持「反毒零容忍」立場，將審慎檢討未來代言與合作流程。
此外，黃明志過去也與高雄市政府觀光局合作，於2020年為其創作觀光主題曲〈出去走走〉，他親自擔任MV導演與演出，連當時的高雄市長韓國瑜都入鏡MV，還在劇中邀黃明志一起「喝咖啡」，而黃明志卻指著他叫郭子乾、甚至誤認成蘇貞昌，兩人逗趣互動的畫面，隨著黃明志捲入命案疑雲，如今看起來格外諷刺。
