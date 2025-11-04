黃明志、謝侑芯共度一晚！5星級命案客房價格曝光

娛樂中心／楊佩怡報導

網紅謝侑芯日前傳出在馬來西亞突然身亡，震驚外界。事件曝光後，案情卻越來越撲朔迷離。當地媒體最新披露，創作歌手黃明志案發當時就在謝侑芯入住的飯店房間內，救護人員抵達後他竟立即準備離開，途中神情緊張被員警攔下帶回現場。就在今天案情迎來大逆轉，大馬警方將案件轉「謀殺方向」偵辦，不過黃明志交保後至今行蹤不明，其手機關機，目前已展開追查行動。除此之外，謝侑芯與黃明志入住的吉隆坡金三角地段五星級豪華酒店，「最後一晚」驚人房價也隨之曝光。

廣告 廣告

回顧案情，馬來西亞《星洲日報》報導，10月22日中午，謝侑芯被發現全裸倒臥吉隆坡飯店浴缸。黃明志第一時間撥打「MERS999」報警，但救護人員抵達時，他未清楚說明情況，反而急著往電梯方向離開。當時該樓層因「東亞峰會」加強戒備，警方見其神色可疑上前盤查，事件因而曝光。警方在房內搜出毒品及9顆藍色藥丸。黃明志現場堅稱「沒有吸毒」，但後續尿檢顯示對安非他命、K他命、大麻、冰毒4種毒品呈陽性，房內藥丸疑為搖頭丸。





黃明志、謝侑芯五星級酒店共度一晚！「命案客房」驚人價格曝光…竟高達6位數

針對謝侑芯命案，大馬警方將全案朝謀殺案偵辦，並通緝黃明志（右）。（圖／翻攝自IG＠謝侑芯、黃明志）

黃明志向警方表示，兩人入住是為討論拍片合作，期間謝侑芯進浴室洗澡，約半小時未出浴，他入內查看後發現對方昏迷，立刻施作CPR仍無力回天，此外謝侑芯當時全裸倒在乾燥的浴缸與地面上，未見水漬情形，令人質疑死因與過程。黃明志供稱，前一晚兩人一直討論影片拍攝內容，謝侑芯先去淋浴，約30分鐘未出浴後才被發現昏迷。如今大馬警方將原先的猝死案轉為謀殺案偵辦，若最終罪名成立，他恐面臨死刑。

黃明志、謝侑芯五星級酒店共度一晚！「命案客房」驚人價格曝光…竟高達6位數

據了解，命案酒店是位於的吉隆坡金三角地帶的五星級「悅榕莊酒店」。（示意圖／翻攝自悅榕庄Google Map）

此外，黃明志與謝侑芯最後入住的酒店也隨之曝光，根據《中國報》指出，事發五星級飯店是位於吉隆坡金三角地帶的「悅榕莊酒店（Banyan Tree Kuala Lumpur）」，整間飯店以精選材質打造、裝潢奢華，備受國內外旅遊好評。據悉2人身處的客房在飯店高層，高層客房窗外，也就是城市天際線，可俯瞰整個吉隆坡繁華夜色。從該飯店步行約15分鐘內，即能抵達遊客購物聖地－吉隆坡柏威年廣場（Pavilion KL），該飯店最頂級的總統套房，更需一定的天數才能預訂，總價格更突破5位數令及，折合台幣約十萬元左右，堪稱「空中宮殿」。

黃明志、謝侑芯五星級酒店共度一晚！「命案客房」驚人價格曝光…竟高達6位數

據悉，兩人住的套房在最高層，該酒店的總統套房一晚上要價10萬元台幣左右，相當驚人。（示意圖／翻攝自悅榕庄官網）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：黃明志、謝侑芯酒店共度一晚！「5星級命案客房」驚人價格曝光…竟高達6位數

更多民視新聞報導

謝侑芯命案大反轉！大馬警方宣布：轉謀殺案調查

黃明志疑謀殺謝侑芯！最強奶媽親揭「命案時間軸」

黃明志捲謝侑芯命案恐涉2罪！警：不朝「侵犯」方向偵辦

