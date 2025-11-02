黃明志、謝侑芯「5年前火辣合作影片」曝！黃秋生在現場

娛樂中心／徐詩詠報導

擁有甜美外型與傲人上圍、IG粉絲人數超過50萬的網紅謝侑芯，因曾任護理師而被粉絲封為「護理系女神」。如今傳出她在國外因突發健康意外離世。但傳出謝侑芯出事當下身處一間高檔飯店房間內，馬來西亞歌手黃明志也在場，他被當地警方發現涉嫌非法持毒，遭逮捕後以保釋金獲准外出。消息曝光後謝侑芯真實死因引發大量討論，事實上，謝侑芯在5年前就曾經當過黃明志《中國痛》MV的火辣女主角，該作也找來香港知名演員黃秋生參與。





謝侑芯在飯店中猝逝。（圖／翻攝謝侑芯IG）



謝侑芯在飛往馬來西亞進行拍攝工作後，22日傳出她在高檔飯店浴室中失去意識，在房間的黃明志見狀，便緊急實施CPR但無效。且警方到場後發現，黃明志持有9粒疑似毒品的藍色小藥丸，並將其逮捕。大馬警方依《1952年危險毒品法令》持毒及濫用毒品罪名起訴黃明志，不過他對指控否認有罪，隨後繳交保釋金獲准保釋外出。

謝侑芯在5年前，就和黃明志有所合作。（圖／翻攝謝侑芯IG）

謝侑芯過去和黃明志就曾在工作上合作過，當時黃明志2020年推出的歌曲《中國痛》，除了找來黃秋生一起飆歌外，裡面也出現不少辣模身影，然而謝侑芯就是其中1人，只見她身穿火辣短褲與大方展露深邃事業線，在MV中扭腰擺臀，讓不少網友看了鼻血直流。這次和黃明志同處飯店房間內，是否為新MV製作拍攝，還是有其他工作上的合作，黃明志至今仍未對外說明清楚，僅在臉書上強調自己沒有吸毒。













《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

