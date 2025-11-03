黃明志「警局檔案、毒品照」首度曝！ 「護理女神」疑與他性行為後猝死

娛樂中心／綜合報導

歌手黃明志遭爆捲入「護理系女神」謝侑芯猝死案，馬來西亞警方透露，黃明志被發現當時人位處案發地點，房間內還搜出9顆藍色藥丸，黃明志尿檢也對4種毒品呈現陽性反應，最後以8000令吉（約新台幣5.9萬）交保。大馬媒體《中國報》晚間獨家曝光，黃明志在警局所拍的檔案照，及他身上搜出9顆疑是「愛他死」（即搖頭丸）的照片。

「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞飯店猝逝，大馬警方懷疑她生前有吸毒，並疑似和黃明志發生性行為。（圖／翻攝自黃明志臉書、謝侑芯IG）

根據大馬媒體《中國報》獨家曝光的2張照片，一張為黃明志在現場被警方逮捕後，被押回金馬警區總部所拍的檔案照，畫面中，可見黃明志剃光頭，留著一口絡腮鬍。另一張照片，可見警方從黃明志身上，搜出9顆疑是「愛他死」（即搖頭丸）；其中1包裝有2顆，另1包則裝有7顆。

大馬媒體《中國報》晚間獨家曝光，黃明志在警局所拍的檔案照，及身上搜出9顆疑是「愛他死」（即搖頭丸）的照片。（圖／翻攝自中國報）

大馬媒體《中國報》晚間獨家曝光，黃明志在警局所拍的檔案照，及身上搜出9顆疑是「愛他死」（即搖頭丸）的照片。（圖／翻攝自中國報）

根據《星洲日報》報導，馬來西亞警方透露上月22日中午在吉隆坡某五星級酒店外，發現黃明志神色慌張、行為可疑，遂上前攔查。黃明志當時強調自己沒有使用違禁品，然而警員隨後依其口供押回酒店房內調查，發現謝侑芯倒臥浴缸內、全身赤裸，已明顯死亡，但浴缸及地面並無積水。馬來西亞警方懷疑，謝侑芯生前可能曾吸毒，並與黃明志發生性關係，不排除是先在床上死亡後，才被移至浴室。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

