黃明志15年女友不離不棄陪投案 馬媒曝正面照「越南林志玲」

黃明志的女友Sarah（右下）陪他投案，而且她曾被說像海倫清桃（右上）。（翻攝網路）

之前「護理系女神」網紅謝侑芯的猝逝案，有她的閨密謝薇安就爆黃明志身邊有個不離不棄的15年女友，能忍受黃明志在外面玩那麼大；根據馬來西亞媒體報導畫面，5日凌晨黃明志投案時，有3男2女隨行，其中有一個就是他女友叫Sarah，還因為像海倫清桃而被封為「越南林志玲」。

據馬媒報導，黃明志穿著短衣短褲、頭戴毛帽墨鏡抵達警局，下車第一件事竟先在門口自拍，之後才於凌晨1時08分步入警局接受調查。同行的Sarah除了是黃明志的正牌女友、也是他的造型師。

過去黃明志受訪時曾透露，兩人因拍電影結緣，當年他申請政府補助無果，Sarah主動來信願意免費幫忙造型化妝，「她願意幫沒錢的電影，滿公益的。」不僅如此，黃明志幾度陷入低潮、甚至進出監獄，Sarah始終不離不棄，自己因此感動不已，特別寫歌告白感謝。

如今黃明志深陷涉毒與命案疑雲，遭爆與多名女性關係曖昧，被形容是「渣中之渣」，Sarah依然低調相隨，難怪外界也心疼她的處境。

