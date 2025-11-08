黃明志15年女友撞臉「越南林志玲」 本尊不忍了出面發聲：勿牽連
馬來西亞歌手黃明志近日捲入台灣網紅謝侑芯命案，目前仍在接受警方調查。事件延燒之際，他交往15年的女友因陪同自首掀起熱議，媒體形容女方長相酷似越南女星海倫清桃，對此，海倫清桃本尊首度發聲，強調自己與案件毫無關聯，「希望不要被牽連」。
網友封為「越南林志玲」的海倫清桃，7年前曾與黃明志有過一次短暫合作。當時她受邀主演黃明志創作的歌曲〈胡志明的雨〉MV，黃明志當時還興奮表示：「我終於見到傳說中的『越南林志玲』海倫清桃！」更透露早在構思劇本時就第一個想到由她來擔任女主角。
海倫清桃昨在社群回憶拍攝過程，表示〈胡志明的雨〉是一首關於越南愛情故事的作品，黃明志堅持由她出演，甚至「特別為我安排演出預算」，經紀人還半開玩笑說「她可能是唯一有拿到片酬的演出者」。
談起當年的合作印象，海倫清桃形容黃明志「對每個鏡頭都非常講究，也很尊重導演與團隊」。她表示，拍攝當天黃明志全程在場觀察，態度親切，更與她閒聊越南拍攝經驗：「他說越南人很友善，越南女生也很漂亮，還笑著說『一般越南女生都比較嬌小，妳怎麼長這麼高』?」
海倫清桃強調，拍攝結束後雙方並未再有私下聯繫，「我只是盡自己的本分完成工作，拿到片酬後就各自忙碌。」對於如今舊合作被重新翻出，她坦言相當震驚，「黃明志這件事關係到命案，非常嚴肅，我只是做自己的工作，希望不要被牽連」。
