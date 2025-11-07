黃明志15年女友曝光！寇乃馨、黃小柔勸退：趕快閃

黃國倫（左起）、寇乃馨、黃小柔7日出席家居快閃活動。（池宗玲攝）

馬來西亞歌手黃明志日前捲入網紅謝侑芯命案，5日主動投案，相戀15年的女友Sarah一直陪在他身邊，同為歌手的黃國倫今（7日）與妻子寇乃馨、黃小柔出席國際潮流藝術家居品牌 SUNDAY HOME快閃展，表示不曾與黃明志合作過，也不清楚整起事件，但聽聞15年女友對黃明志的照顧，都紛紛表示不捨。

黃明志近日被驗出體內有4種毒品、深陷謝侑芯謀殺案，寇乃馨嘆：「毒品真的太可怕」，黃國倫也說：「這世界誘惑很多，要活在光中，有句話『日久見人心，路遙知馬力』說的很好」。

外界好奇Sarah是否知情黃明志有吸食毒品、約砲等習慣，也不解外表亮麗的Sarah為何如此癡情於黃明志。寇乃馨認為，一段健康的情感關係、雙方是不是良配，可以從彼此有沒有變得更好，「一定要先珍愛自己，才能去談感情，不開心被PUA就不該繼續啊，人是很難改變另一個人，愛情應該是讓我們更好的」。

黃國倫（左起）、寇乃馨、黃小柔。（池宗玲攝）

她舉自己和黃國倫的例子，表示2人經過相處、互相影響都變得更好，「我們結婚之後都變成可愛的樣子，但如果你跟一個人在一起之後，發現對方還是很暗黑，你如果真的不能改變他，那你就閃吧，要設立停損點」，黃國倫認為：「浪子就是浪子。」

育有3小孩的黃小柔更是不捨，「15年不容易啊，很可惜...要是我是女孩子的媽媽會很心疼，希望她趕快閃！她條件非常好、很有才華，但愛情很難說，外人總是看不清，我以家人好朋友身分會希望她快速離開，但說不定這會是一個轉捩點，讓她重新選擇」。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

