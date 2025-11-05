黃明志15年女友陪投案！正面照曝…網讚：神似越南林志玲

娛樂中心／張予柔報導



網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，今（5）日凌晨在律師和交往15年的女友Sarah陪同下到警局投案。值得注意的是，Sarah清秀的外型，也意外成為焦點。







謝侑芯猝逝異鄉的消息震驚社會，在台灣和馬來西亞瞬間掀起熱議。根據《自由時報》報導，黃明志與Sarah已交往15年，感情深厚，她不僅是他的女友，更是多年來的造型師與化妝師。為了保護女友，黃明志發照片時，都會用貼圖遮住她的臉。外界形容Sarah清秀亮眼、氣質溫婉，神似越南女星海倫清桃，因此有「越南林志玲」的稱號。

黃明志交往15年女友凌晨陪投案！神秘正面照曝光…網驚：激似「越南林志玲」

黃明志5日凌晨在IG現身，預告自己將去投案且不會逃。（圖／翻攝自IG@namewee）

如今黃明志因捲入謝侑芯命案疑雲，被警方延押調查，外界風暴持續升溫。多名網紅相繼爆料他與多名女性之間疑似有不當往來，輿論焦點除了案情進展，也轉向這段長跑15年的感情是否能撐過考驗。偵訊前夕，黃明志在5日凌晨主動前往警局投案，身旁依舊有女友Sarah陪伴。她全程低調未發一語，但堅定守在男友身邊的身影，成為外界關注焦點。在投案前，黃明志曾透過IG限時動態以黑底白字發文，並上傳自拍影片。他強調會全力配合警方調查，「給社會大眾和死者家屬一個交代」，同時強調自己從未潛逃，更脫口稱「之前七次通緝令，都是我自己主動去報到，不曾逃過」。

謝侑芯是否因毒品致死？吉隆坡總警長拿督法迪爾表示，會依據實驗室分析結果判定死因。（圖／翻攝自謝侑芯IG）

外界最關心的，謝侑芯是否因毒品致死？對此，吉隆坡總警長拿督法迪爾今（5）日受《中國報》採訪指出，警方將「不排除任何可能」，並會依據實驗室分析結果判定死因。不過關於是否有其他人士涉案，法迪爾則以「不便透露」回應，僅重申警方正全面調查中。而馬來西亞警方也動員「重案組D9」介入偵辦，全案在他們主導下秘密進行。據了解，該單位專門處理嚴重與組織性犯罪的菁英單位，範圍涵蓋謀殺、重傷、綁架、重大搶劫等高層級刑案，被視為當地警方最核心，近年轉型為「特別調查組」，任務聚焦於跨領域、高難度及需要特殊偵查技術的案件。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：黃明志交往15年女友凌晨陪投案！神秘正面照曝光…網驚：激似「越南林志玲」

