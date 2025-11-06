黃明志15年女友「激似越南林志玲」！ 他雪藏被狂酸：可憐做你女友

黃明志2021年生日時，女友（右邊粉紅遮圖者）與工作團隊為他慶生。



馬來西亞歌手黃明志涉入台灣網紅謝侑芯命案，而黃明志5日在化妝師女友Sarah陪同下主動向警方投案。據了解，黃明志與Sarah交往15年，但男方從未在社群曝光她，總是將她馬賽克，這次終於曝光於眾，網友們認為她長相神似越南藝人海倫清桃，不禁虧黃明志「可憐做你女朋友」。

黃明志自出道以來爭議多，這次再捲謝侑芯裸屍猝死命案、尿檢驗出4種毒品，交保後失聯又被通緝，令關心此事的民眾霧裡看花，所幸隔日他便現身到警局投案。

然而，陪同黃明志到警局的親友們，有一名戴眼鏡、綁馬尾，穿白上衣的清秀女子被認出是是黃明志交往15年的正宮女友Sarah，她的樣貌神似有「越南林志玲」之稱的海倫清桃。

越南女藝人、主持人海倫清桃。翻攝自海倫清桃FB

據了解，Sarah即是黃明志的造型師與化妝師，兩人工作上合作緊密，不過，黃明志為保護女友隱私，每次與女友、與工作團隊合照，都會把女方的臉部打上馬賽克再上傳社群，網友們認為，Sarah被黃明志藏起來，再加上謝侑芯的命案與先前桃色緋聞，紛紛為Sarah不平，到黃明志的社群留言狂虧「可憐做你女朋友要被馬賽克，如果我是女朋友有點傷心」、「你不馬賽克反而沒有人會知道」。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

