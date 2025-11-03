黃明志4毒品陽性！高大成揭謝侑芯「猝死關鍵」年輕無病太不尋常

〔記者邱奕欽／台北報導〕「創作鬼才」黃明志驚傳涉入台灣「護理師女神」謝侑芯命案！大馬警方證實，他在吉隆坡五星級酒店被發現時神色慌張，房內赫見謝侑芯全身赤裸、倒臥浴缸無生命跡象，初步尿檢顯示對4種毒品呈陽性反應。對此，法醫高大成提醒，若年輕女性沒有特殊疾病病史卻猝死，「通常是非常不尋常的！」呼籲外界勿輕忽其中疑點。

黃明志已公開發表聲明，但謝侑芯的經紀人隨即質疑說法與警方報告不符，並要求他說明毒品來源及是否存在誘導或強迫行為；大馬警方則進一步透露，死者的遺體疑曾遭到移動，不過黃明志則否認。對此，高大成指出，屍斑位置可協助研判遺體是否在死後遭移動，但若在臨死當下就被挪動，判定將更困難。

高大成進一步分析，吸食毒品引起的心律不整是年輕女性猝死常見原因，若同時混用多種毒品，更可能導致心跳異常、心室顫動，最終心臟驟停。高大成指出，部分吸毒者為追求更強快感會混合使用藥物，「這樣的組合常是一命嗚呼的關鍵」。

針對警方的調查程序，高大成也提出質疑，認為應先檢驗死者體內藥物反應，再檢測涉案人員，「順序錯了，會影響整個判斷。」他舉李小龍、鄧麗君等案例指出，部分國家驗屍報告可能受政治或社會壓力干預。隨著黃明志因毒品罪名遭起訴、12月18日將再度開庭，謝侑芯家屬仍盼真相早日釐清。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

