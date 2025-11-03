黃明志4毒品陽性！高大成揭謝侑芯「猝死關鍵」年輕無病太不尋常
〔記者邱奕欽／台北報導〕「創作鬼才」黃明志驚傳涉入台灣「護理師女神」謝侑芯命案！大馬警方證實，他在吉隆坡五星級酒店被發現時神色慌張，房內赫見謝侑芯全身赤裸、倒臥浴缸無生命跡象，初步尿檢顯示對4種毒品呈陽性反應。對此，法醫高大成提醒，若年輕女性沒有特殊疾病病史卻猝死，「通常是非常不尋常的！」呼籲外界勿輕忽其中疑點。
黃明志已公開發表聲明，但謝侑芯的經紀人隨即質疑說法與警方報告不符，並要求他說明毒品來源及是否存在誘導或強迫行為；大馬警方則進一步透露，死者的遺體疑曾遭到移動，不過黃明志則否認。對此，高大成指出，屍斑位置可協助研判遺體是否在死後遭移動，但若在臨死當下就被挪動，判定將更困難。
高大成進一步分析，吸食毒品引起的心律不整是年輕女性猝死常見原因，若同時混用多種毒品，更可能導致心跳異常、心室顫動，最終心臟驟停。高大成指出，部分吸毒者為追求更強快感會混合使用藥物，「這樣的組合常是一命嗚呼的關鍵」。
針對警方的調查程序，高大成也提出質疑，認為應先檢驗死者體內藥物反應，再檢測涉案人員，「順序錯了，會影響整個判斷。」他舉李小龍、鄧麗君等案例指出，部分國家驗屍報告可能受政治或社會壓力干預。隨著黃明志因毒品罪名遭起訴、12月18日將再度開庭，謝侑芯家屬仍盼真相早日釐清。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
更多自由時報報導
重轟黃明志心裡有鬼！謝侑芯閨蜜公開對話稱「手握噁心證據」
謝侑芯死因成謎！ 經紀人怒批黃明志說法矛盾：我們盯上你了
謝侑芯魂斷大馬…家屬傳跨國領屍「待火化攜返台灣」
黃明志4毒品陽性 警揭護理師女神命案「重大疑點」
其他人也在看
盧市府「違規提供廚餘」恐涉弊端？簡舒培：到底怎麼管的？
論壇中心／綜合報導台中市爆發非洲豬瘟，中央應變中心疫調發現，梧棲清潔隊廚餘不只流向拿到廚餘標案的梧棲豬瘟案場，還另外流向了C豬場。民進黨台北市議員簡舒培質疑，「台中市環保局到底是怎麼在管理廚餘的？」明明沒有許可，但梧棲清潔隊居然把廚餘載去給C養豬場，這真的事關重大。簡舒培在《台灣向前行》節目中指出，農業部次長杜文珍今天公布的疫調資料，顯示梧棲清潔隊除了載給豬瘟案場廚餘，也給了C養豬場，但C養豬場是清潔隊「違規流用」給非經許可的養豬場，台中市政府不是告訴大家「都疫調得很清楚」嗎？幸好這個養豬場雖然違規，但還是有落實把廚餘蒸煮90度C、至少維持1小時，不然後果會很恐怖。關於C養豬場違規使用梧棲清潔隊廚餘，台中市府指出「並非由梧棲清潔隊載運至案例場」，廚餘均依規採公開標售，該案例場得標後，由案例場自行派車至梧棲清潔隊部收運，將追究是否有冒名情形。整起事件衍生出載運羅生門，更讓外界對台中的廚餘管理、盧秀燕市長的市政治理打上問號。原文出處：向前行(影)／盧市府「違規提供廚餘」恐涉弊端？簡舒培：到底怎麼管的？ 更多民視新聞報導傅崐萁座談「獨漏光復2議員」 吳崑玉揭「背後有鬼」！野豬讓歐洲陷「非洲豬瘟輪迴」？專家曝「燕圾湖」危機！盧媽顧面子不管庶民？黃守達曝「１事」竟要加價6千元！民視影音 ・ 48 分鐘前
黃明志尿檢「4毒陽性」！警方揭「重大疑點」
娛樂中心／李明融報導「創作鬼才」黃明志自出道以來經常引發爭議，近日更是捲入台灣「護理師女神」謝侑芯命案，大馬警方證實，黃明志上月22日在吉隆坡一處五星級酒店神色慌張，押回房內後赫見謝侑芯全身赤裸、倒臥浴缸無生命跡象，警方不僅在他身上搜出藍色藥丸，尿檢更驗出陽性反應，對此，黃明志發聲明否認吸毒，此案更多疑點與細節也隨警方調查逐一曝光。民視 ・ 21 小時前
大馬政府駁「救護車遲1小時」 謝侑芯閨蜜嗆黃明志：說謊垃圾
「創作鬼才」黃明志驚傳涉及台灣「護理師女神」謝侑芯命案！大馬警方證實，黃明志尿檢顯示對4種毒品呈陽性反應，他則發聲否認涉毒更反控「救護車遲到將近1小時。」不過，大馬衛生部昨（4日）駁斥強調並未延誤救援。對此，謝侑芯的閨蜜謝薇安也再向黃明志開嗆「說謊的垃圾！」自由時報 ・ 40 分鐘前
（獨家）前主播馬郁雯今宣布參選市議員 還嫁李正皓？
有「揭弊女神」封號的三立新聞台前主播馬郁雯，將在今（4）日上午9點半在前立委段宜康陪同下召開記者會，爭取民進黨提名參選台北市中正、萬華市議員，昨晚她打破沉默獨家接受《自由娛樂頻道》專訪，也難得鬆口聊「婚事」。馬郁雯昨受訪時以堅定語氣說，今天上午記者會將正式宣布爭取民進黨提名，投入明年台北市第5選區中自由時報 ・ 32 分鐘前
影/五楊5大小車慘烈事故！BMW女遭客運撞「臉重創扭曲」慘死
現場就已經失去生命跡象！五楊高架道路昨（3日）晚間發生重大車禍，一共5輛大小車撞成一團，下車查看時被國道客運撞擊的女駕駛，面部重創扭曲搶救仍宣告不治。中天新聞網 ・ 23 分鐘前
謝侑芯倒浴室…黃明志控救護車遲到1hr！ 大馬官方打臉：26分鐘到
台灣網紅「護理女神」謝侑芯日前傳出在馬來西亞身亡，警方後續查出歌手黃明志也在現場，並將他逮捕，先前黃明志曾控訴救護車過了將近1小時才抵達，不過官方隨即打臉，稱救護車在26分鐘內就抵達案發現場。中天新聞網 ・ 35 分鐘前
舒華、郭富城、幻藍小熊、曾沛慈、tripleS Alphie⋯本周演唱會快報！時間地點、入場須知速看｜本周想見你11/5~11/9
本周熱門演唱會與見面會整理來了！韓國女團i-dle的台灣成員舒華接下網路節目《鑑定師》全球版主持棒，將首次在TICC舉辦出道8年的首場個人Talk Concert！還邀請MAMAMOO頌樂、少女時代孝淵、林柏宏擔任嘉賓，演出時間？活動內容？郭富城在高雄巨蛋連唱兩場，幾點開放入場？哪裡買票？GENBLUE幻藍小熊出道一週年回台開唱，演出地點？購票福利？曾沛慈北流開唱，將帶來經典老歌和最新歌曲；tripleS小分隊Alphie登台演出，台灣成員許念慈也將隨隊返台！此外還有GRe4N BOYZ、秋泳愚（秋英宇）、NELL、NIKO NIKO TAN TAN、PURPLE KISS、JANNABI、Regallily等⋯本周演唱會決定好要去哪場了嗎？Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 59 分鐘前
非洲豬瘟案！ 台中豬農父子涉業務登載不實遭羈押
台中市梧棲區近期傳出非洲豬瘟疫情，檢調昨（3）天約談養豬場陳姓父子及兩名養豬協會司機到案，訊後認定豬農父子涉嫌登載不實文書，今（4）天凌晨向法院聲請羈押禁見獲准，而其他兩名司機則已請回。台中市梧棲養豬台視新聞網 ・ 42 分鐘前
道場活動疑為省錢沒聘義交 車流塞到山下警員爆氣
南投縣 / 綜合報導 周末假日，南投縣草屯鎮的虎山路發生大塞車的情況，警方到場發現，一整排的車流，幾乎都是要前往山上的道場，但是因為停車位不夠，車流就這麼一路回堵到山下，塞車加上噪音，影響不少民眾的生活，警方出來疏導，駕駛人還是堅持要排隊上山，不願配合，讓值勤的警員相當生氣，道場的交管人員解釋，因為辦理活動，沒有花錢聘請義交協助，才會造成交通大打結，之後如果再辦活動，會請義交來幫忙疏導，讓交通的衝擊，降到最低。 車輛大排長龍，交通嚴重回堵，警員趕快到場疏導車流，現場女警說：「不要再排了。」車流會回堵是因為，這一整排的車輛幾乎都是要右轉，女警屢勸不聽，乾脆站到馬路上人肉擋車，現場員警說：「往哪邊。」今(2)日中午，南投草屯虎山路大塞車，車流綿延將近1公里，原來是當地的道場要舉辦活動，沒有找義交疏導交通，上山與下山的車輛塞成一團，現場員警說：「叫你往前啊，還硬要停在這裡。」雙向車道各只有一線可以走，幾乎沒有會車的空間，交通大打結，當地民眾的生活，受到不小的影響，附近居民說：「我們會出入不方便，也會覺得很吵啊，因為畢竟這邊用路人，會覺得很塞，會有很多的喇叭聲。」前方路口綠燈了車輛還是一動也不動，記者沿著車流，好不容易來到這個道場，但停車位有限，入口放了顯眼的告示牌，提醒駕駛車位已滿，但很多車輛還是不斷開進去，怎麼會塞成這樣，道場負責交通管理的人員這麼解釋。道場交管負責人陳先生說：「當然我也有去提報，提報說，經理，今天有一個車禍，今天塞了一個多小時。」有民眾質疑，為什麼不花錢請義交在道場外圍路段，協助指揮疏導呢，道場交管負責人陳先生說：「義交變成人家要再出錢，再去請這個義交，所以我們不是，我們是屬於公益活動。」這些交管人員是道場的工作人員，不是義交不能在道路指揮，只能在道場的範圍內疏導車流，警方強調辦理大型活動如果沒有交通維持計畫，最高可以開罰2400元。南投縣警草屯分局草屯派出所所長鄒獻儀說：「辦理相關活動，如有使用道路部分，應依法申請路權，並派員指揮交通，如有明確違規，將依法開罰。」義交一個人，每小時要300元的勤務費用，道場辦活動，卻疑似沒有花這個錢，導致周邊交通癱瘓，因此道場承諾，之後辦活動會聘請義交來協助，讓交通的衝擊降到最低。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
爆黃明志有15年女友 謝薇安痛批：渣中之王非你莫屬
「創作鬼才」歌手黃明志在大馬捲入台灣「護理師女神」謝侑芯命案，當地警方證實黃明志尿液檢測顯示對4種毒品呈陽性反應，謝侑芯網紅好友謝薇安跳出來痛斥黃明志「心裡有鬼」，怒指他是「渣中之王非你莫屬」。謝薇安說，謝侑芯過世新聞爆出前，曾私訊詢問黃明志：「謝侑芯人在哪？」但黃明志裝死完全不回應，她嗆聲「既然跟自由時報 ・ 56 分鐘前
快訊／切紙機夾手噴血！台南男「滾輪壓掌」崩潰困1.5hrs 痛到無聲送醫
台南市新營區今（3)日發生一起工安意外，46歲黃姓男子於下午5時許，使用切紙機時不慎遭夾，導致手掌壓在滾輪下，消防人員獲報後緊急趕到現場，使用破壞器材，順利脫困後，立即將人送往柳營奇美醫院進行救治，詳細事發原因，仍有待警方及相關單位進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
黃明志捲謝侑芯命案恐涉2罪！警：不朝「侵犯」方向偵辦
娛樂中心／楊佩怡報導「護理系女神」謝侑芯日前傳出在馬來西亞酒店因健康狀況猝逝，竟意外牽扯出歌手黃明志也在命案現場，並從其身上搜出9顆搖頭丸，驗尿顯示黃明志對4種毒品呈現陽性反應，加上黃明志供稱曾對女方實施CPR搶救未果，因此讓外界懷疑事件背後另有內幕。對此，馬來西亞警方今（3）日證實謝侑芯與黃明志是在酒店共度一晚，不過因為沒有發現強制性行為痕跡，因此不朝侵犯方向偵辦。民視 ・ 17 小時前
麻豆鱷魚王：照顧者用心 比機構外觀、設施多寡重要
「這裡死了很多人…」清晨五時許，邱錫河接到電話連忙趕到新營醫院北門分院。沒找到父母，醫院電話又打不通，膽子大到可將頭伸進...聯合新聞網 ・ 1 小時前
獨家》檢警一連串失誤 狼「志工」認誘國中妹裸拍仍逃處罰
檢、警一連串的荒唐疏失，讓誘騙少女拍不雅照的惡狼逃過法律制裁，也讓正義無法伸張。詹姓男子以LINE化名「志工」涉嫌誘導國中少女自拍猥褻影像未遂，少女母親報案後，警方竟以妨害風化受理，還移送到詹男戶籍地的台東地檢署偵辦，妨害風化不起訴後，檢方才發現問題，再起訴涉嫌兒少性剝削、補作筆錄，但刑事訴訟法規定自由時報 ・ 1 小時前
桃園開辦假日輕急症中心上路 患者讚不用跑大醫院
假日生病不用跑醫院掛急診！衛福部為緩解急診壅塞，今（2日）起在六都啟動「假日輕急症中心UCC試辦計畫」，一共設置13處據點，以落實分級醫療，此計畫上路首日，桃園市中壢區中美醫院截至傍晚湧入5名患者。有手指不慎被壓傷、腳部、臉部蜂窩性組織炎和感冒、發燒不舒服的患者，有患者表示，以往假日有病痛通常會忍到自由時報 ・ 1 天前
最便宜旅館！一晚只要7元 旅客住得很滿意：五星級飯店輸了
英國部落客在巴基斯坦入住一晚僅約7元台幣的超便宜旅館，雖然沒有冷氣與Wi-Fi、環境樸素且味道刺鼻，但業者熱情、人情味十足，讓他直呼比五星級飯店更難忘，引發網友兩派討論。三立新聞網 setn.com ・ 49 分鐘前
強調曾支持對方統一！王毅喊話要德國反台獨
[NOWnews今日新聞]德國外交部長瓦德富爾（JohannWadephul），原定上個月26日要到訪中國，卻在出訪前2天突然宣布取消，當時有分析指出，很可能是因為他強硬的對中立場，以及在台灣議題上的...今日新聞NOWNEWS ・ 51 分鐘前
護理系女神大馬飯店猝逝 黃明志"被捕+藥丸"照曝光!
生活中心／綜合報導31歲的網紅謝侑芯，在馬來西亞一間飯店猝逝，而歌手黃明志也被證實在現場。大馬警方甚至在黃明志身上搜出九顆藥丸，檢驗確定是搖頭丸，現在當地媒體曝光黃明志的被捕以及藥丸照片。不過黃明志從出庭到社群平台，都否認自己持有毒品。民視 ・ 1 小時前
川習會後美中說法 北京未提4議題
在上周南韓釜山的「川習會」後，美中陸續以聲明與談話揭露會談內容。彭博三日報導，雙方雖對外宣稱取得進展，但在多項議題上說法...聯合新聞網 ・ 1 小時前
台北10間DIY手作工作室推薦：「Funlab」毛絨娃娃、「Nu Studio」編織包一次體驗！
現在最流行的療癒約會行程，當然少不了「DIY手作」！不管是想親手做一隻超萌毛絨娃娃、打造專屬戒指，還是玩到近期爆紅的地毯槍，甚至連霓虹燈、香氛蠟燭都能自己動手完成。台北有許多風格各異的手作店，不僅能享受創作的樂趣，成品還能帶回家收藏。本篇小編精選了10間超值得收藏的DIY手作店，無論是情侶約會、姐妹聚會，還是想要一個人放鬆療癒，都能找到最適合的選擇！BEAUTY美人圈 ・ 22 小時前