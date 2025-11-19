黃昏市場慈濟設攤 推廣減塑募心募愛

台中市北屯區的志工，在2020年到(一點利)黃昏市場，推動減塑同盟，許多店家響應，於是志工就開始在市場設置攤位，分享竹筒歲月，攤位上還有編織課程，吸引來往的會眾。因為要跟民眾說慈濟，對內向害羞的志工是個挑戰，但勇敢踏出第一步，就不難。

台中一點利黃昏市場，每星期三下午，志工用愛心竹筒，跟來往的民眾說慈濟。

慈濟志工 黃美雪：「只要他的眼睛有對到我的眼睛，那我一定就是覺得有緣，竹筒帶回家的好處呢，就是365天，天天都有好願跟好心念。」

不只愛心竹筒，還有編織課程，讓民眾感受慈濟人文。

慈濟志工 賴美儒：「它都是用我們的糖果袋、餅乾袋，讓它可以無用化成妙用，可以做成一個美美，很實用的靜思提籃 。」

民眾 蔡女士：「你們現在都在減塑，減塑膠袋，就盡量自己做一個，提來買菜，來學，會自己做，就很歡喜。」

2020年，志工到市場推動減塑同盟，當時就跟市場店家有很多互動，於是志工們就開始募心募愛。

店家 王女士：「一直跟我解釋慈濟的宗旨，後來我就了解，我說好啊，就給大家有那個善行，就給他一個管道。」

不過要讓民眾，短暫停下腳步，的確不容易，對生性比較內向的志工而言，是個挑戰。

慈濟志工 林穎敏：「我是上人的弟子，我要勇敢地踏出一步，就算被人拒絕了，沒有關係，只要有開口說話，就有機會推竹筒。」

黃昏市場的愛心攤位，是個分享愛的小站，或許因為志工的溫暖微笑，而停下腳步，卻也讓自己有機會付出行善，讓世界更得好。

