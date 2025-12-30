黃昏戀變調爆衝突 男不治女灼傷

57歲蔡姓男子與60歲孫姓女友黃昏戀，30日在台南市東區住處因故發生激烈爭吵後，蔡男竟朝孫女潑灑鹽酸，導致對方身上多處灼傷，他再反鎖屋內持刀自傷。警消獲報破門救人時，蔡男已失去呼吸心跳，孫女則意識清醒，雙雙被送醫急救，蔡男傷重不治，全案由檢警偵辦中。

據附近鄰居表示，蔡、孫2人各自離婚後再交往，各自有子女，但兩人平時感情還不錯，經常出雙入對，為何激烈爭吵發生命案，鄰居都很訝異。

台南市消防局昨上午10時19分獲報，指東區某大樓有人受傷需救護，消防人員10時27分抵達現場時，發現孫女的頭、頸、背及肢體等多處有鹽酸灼傷痕跡，但意識清醒，馬上將她送醫急救。

廣告 廣告

由於孫女還指認蔡男反鎖屋內疑似有自傷行為，消防人員立即破門而入，但進屋後卻發現對方倒臥血泊中，身體有穿刺傷，已失去生命跡象，11時5分將他送醫急救，最後仍傷重不治。

同一時間，轄區的南市警一分局也接獲110通報前往處理，員警初步調查發現，兩人疑似發生男女間的口角糾紛，蔡男一時情緒失控，先向孫女潑灑鹽酸，孫女當場大喊救命，鄰居聽見呼救聲報警處理，逞凶的蔡男再自行反鎖屋內持刀自傷。

據了解，孫姓女子被潑酸後，皮膚灼傷、紅腫，邊逃跑邊大喊「救命」。她從住處、案發的5樓跑到8樓，管理員接獲住戶通報，把她護送到1樓沖洗鹽酸並報案。

孫女仍在醫院接受治療，還無法製作筆錄，警方通知蔡男的家屬了解兩人交往情況，調查為何發生衝突，並報請檢察官相驗。據悉，蔡男兒子告訴員警，知道父親有女友，但父子大概5年沒聯絡，不清楚他們的糾紛。全國各縣市安心專線1925