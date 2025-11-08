黃春明高齡出新書《山爺》 分享土地與人情故事
記者范瑜／臺北報導
曾獲國家文藝獎的作家黃春明高齡92歲，至今仍創作不輟，昨日下午於臺北博客來書店出席《山爺》新書分享會，除邀請陳芳明、廖玉蕙等人分享，並在會後進行簽書會，與讀者近距離交流互動。黃春明表示，人在年輕到中年一直在學某項技術，到中年未放棄，老年就會一直繼續下去，未來將持續創作，帶給大家更多故事。
黃春明醞釀多年的《山爺》收錄1則中篇、4則短篇，書中挖掘這片山林遍布的土地，刻劃半世紀前小人物溫潤熱情的性格，那些經由時間發酵的過往，帶給讀者土地與人情的動人故事，民眾可從中感受含苦回甘的人生體悟。
陳芳明指出，認識黃春明已超過半世紀，除了創作小說、散文和詩，甚至還跨領域至撕畫，他的小說充滿了生命力，能寫出像〈看海的日子〉、〈莎喲娜啦再見〉或〈蘋果的滋味〉等作品，要有相當豐富的生活的經歷，時間和年齡均無法限制他的創作，他是許多人望塵莫及的創作家，藉由此機會向黃春明致敬。
廖玉蕙表示，黃春明著作中充滿智慧與現實感的老人，她認為，無論是老人或孩童皆是黃春明個人的疑惑與隨著疑惑思考所整理出的智慧，《山爺》較他以往作品明顯更慈和且寬容、色彩較明朗，尤其是大自然的深入描繪，都讓讀者拓展視野，也讓人感到格外溫暖。
作家黃春明《山爺》新書分享會於臺北博客來書店舉行。（記者范瑜攝）
