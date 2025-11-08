黃春明「山爺」新書分享會（1） (圖)

其他人也在看
「山爺」新書分享 黃春明出席（2） (圖)
聯合文學8日在台北博客來書店舉辦「山爺」新書分享會，高齡已逾90歲的作家黃春明（左）到場分享，並為讀者簽書留念。中央社 ・ 8 小時前
黃春明《山爺》新書分享土地人情故事
記者范瑜／臺北報導 曾獲國家文藝獎的作家黃春明高齡92歲，至今仍創作不輟，今（8）日下午於臺北博客來書店出席《山爺》新書分享會，除邀請陳芳明、廖玉蕙等人分享，青年日報 ・ 1 天前
溫體豬解禁！基廟口名店復業 顧客為「扒飯」早起
溫體豬解禁！基廟口名店復業 顧客為「扒飯」早起EBC東森新聞 ・ 11 小時前
童振源：新加坡相信菁英治國 有才者帶領國家進步 資產管理快速發展 領先香港全球第二 黃循財呼籲 用和平手段解決兩岸問題｜全球聊天室｜#鏡新聞
曾任台灣僑委會委員長，現任駐新加坡台北代表處代表童振源，接受《全球聊天室》專訪時，對新加報如何從蕞爾小島被馬來西亞迫使獨立，經過60年的努力，登上亞洲人均GDP No.1娓娓道來。同時，新加坡也在資產管理領域吸引大量外資，成為全球第2亞洲第一，新加坡只有6百多萬人口是如何做到？它的政府又如何透過吸引尖端人才政策，解決少子化趨勢？最後他強調，星台兩國長期友好，面對南海紛爭及兩岸問題，黃循財總理堅持用和平手段解決。詳細內容請收看完整節目報導。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 16 小時前
夏帆拒被性別框架束縛 30歲後領悟「快樂最重要」
夏帆分享，隨著年齡增長，對幸福的定義也更成熟：「20多歲時會向對方要求很多，30歲後反而覺得，能讓自己感到快樂最重要。」至於戲外一樣是否也擅長料理？夏帆透露喜歡自己做飯，會盡量煮得營養均衡一點，雖然沒有鮎美那麼完美，但只要情況允許，都會帶飯糰和湯去片場。她形...CTWANT ・ 9 小時前
「小米」主廚試菜？ 鼠爬鹹酥雞攤 狂嗑杏鮑菇
「小米」主廚試菜？ 鼠爬鹹酥雞攤 狂嗑杏鮑菇EBC東森新聞 ・ 8 小時前
凌晨躲貓貓！台中通緝犯狂奔3路口「躲車底」 熱心民眾一句話讓他栽了
台中凌晨驚魂！通緝犯駕車遭攔查，棄車狂奔500公尺，最終躲藏超市停車場車底下，仍難逃警方法眼。警方在熱心民眾協助下，成功在大連路一家超市停車場，發現躲在車輛下方的王姓男子，當場將其逮捕。經查，王男因毒品和公共危險案件遭通緝，才會奮力逃逸。儘管他費盡心思，但最終仍難逃法網，落入警方掌握。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
微詞？鄭追思「共諜吳石」 蔣：應紀念保台前輩
國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖秋祭追思共諜吳石，引發朝野爭議！吳石曾擔任國防部中將參謀次長，向中共傳遞多項國軍絕密情報，包括防禦圖、兵力火器配置圖、三軍重武器型號數量及軍官人員名冊等，最終被判處死刑。民進黨立委王定宇批評，吳石出賣軍事機密，犧牲成千上萬國軍弟兄，鄭麗文此舉根本是向亡靈吐口水。國民黨立委徐巧芯則強調，兩岸追求和平的同時，歷史立場仍需分明。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
日職／搭配宋家豪印象 太田光：積極溝通、常送珍奶
NPB日本職棒東北樂天金鷲今（8）在桃園亞洲職棒交流賽將和同企業的中華職棒樂天桃猿正面交鋒，捕手太田光賽前代表受訪，談及台灣投手的特色，他指出：「身材都很高大魁梧，可以投出角度刁鑽的球，體能也比較好，具備很多日本投手沒有的優點。」人間福報 ・ 11 小時前
20億電子郵件、13億密碼外洩！資安專家警告：舊資料仍可致命
據《PC World》報導，這批資料並非來自單一駭客事件，而是由資安公司「Synthient」長期從各種外洩來源匯總而成的整合資料集。過去，Synthient也曾提供過1.83億筆外洩郵件地址資料給HIBP進行安全分析。此次更新的資料量更為驚人，顯示資訊竊取活動的規模與深度仍在不斷擴大。...CTWANT ・ 17 小時前
黃仁勳真的累了！奔波3周「準備回家」親曝下次來台時間
台積電今日在新竹縣舉行運動會，輝達創辦人暨執行長黃仁勳特別到場支持。黃仁勳受訪時表示已經出差3個禮拜，所以現在要快回家，並透露他將在農曆新年時會再度來台。中天新聞網 ・ 12 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 3 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
范姜彥豐被戴綠帽！59歲美魔女悲揭不堪過往：前夫與朋友發生關係
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。對此，59歲有「凍齡美魔女」封號的女星胡文英，6日也在臉書發文談及此事，感嘆勾起她過往婚姻的不堪回憶。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿婚變出軌王子！陶晶瑩見1影片怒批：吃人夠夠
娛樂中心／張予柔報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），雙方在網路上開撕。事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，而粿粿也在1日以17分鐘長片回應。4日晚間，王子又突然在社群二度發聲明公開認錯。對此，知名主持人陶晶瑩在網路節目中表達了看法。民視 ・ 1 天前
王子付不出賠償金！律師曝和解常見3招 估「范姜彥豐拒分期」背後原因
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，「法老王」律師王至德分析王子賣慘、請求分期付款及道歉在和解中都相當常見，並舉例推估范姜彥豐拒絕接受分期的背後原因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前