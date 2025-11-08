黃春明「山爺」新書分享會（2） (圖)
國家文藝獎得主、作家黃春明（圖）年過90歲，至今仍創作不輟，他8日下午在台北博客來書店出席「山爺」新書分享會，與讀者近距離交流互動。
中央社記者裴禛攝 114年11月8日
黃春明《山爺》新書分享土地人情故事
記者范瑜／臺北報導 曾獲國家文藝獎的作家黃春明高齡92歲，至今仍創作不輟，今（8）日下午於臺北博客來書店出席《山爺》新書分享會，除邀請陳芳明、廖玉蕙等人分享，青年日報 ・ 1 天前
「山爺」新書分享 黃春明出席（1） (圖)
聯合文學8日在台北博客來書店舉辦「山爺」新書分享會，邀請作者黃春明（前左3）與他的作家好友們出席，近距離和讀者書迷分享交流。中央社 ・ 8 小時前
