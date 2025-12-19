黃景茂7度密會應曉薇！京華城案1年光速通關 檢察官：公務員沒壓力誰信

前北市都發局長黃景茂迄今否認圖利京華城，但檢方不信。資料照。李政龍攝



台北地院密集辯論京華城貪污案，檢方今天論告時任都發局長黃景茂涉圖利的部分，直指黃景茂左有前台北市長柯文哲交辦、右有台北市議員應曉薇關切，1年就讓榮獎案光速通關，連時任都委會執行秘書邵琇珮都坦言「這案子時效快很多」。檢方更舉證黃景茂明知京華城訴求不合法，竟7度和應曉薇闢室密商，終於替京華城量身打造出唯一「呈給市長決行」的都市計畫。

檢方指控，「小沈」、威京集團主席沈慶京為了爭取讓京華城回復120284平方公尺的允建樓地板面積，以1710萬元行賄時任台北市長柯文哲，柯文哲則指示北市府官員放水圖利京華城案，讓京華城公司違法取得容積獎勵；而沈慶京也行賄應曉薇5千多萬，讓應曉薇分頭在議會和市府施力協助闖關。北院歷經1年審理，目前進入關鍵的言詞辯論深水區。

北院今天續行辯論，原本沒傳喚柯文哲，但柯「不請自來」，在沒有律師陪同下，端坐在法庭上仔細聆聽檢辯說法。

檢察官廖彥鈞今天矛頭對準黃景茂，指證歷歷地說，北市府和京華城明明在打訴訟，北市府卻憑空創設京華城的榮獎，以《都市計畫法》第24條的自提細部計畫書，讓京華城同時擁有綠建築、智慧建築及耐震標章3大容積獎勵，「這是絕無僅有的，是獨一無二、量身訂作的方案」。他還痛斥，公務員為什麼會給？就是因為他們都覺得，京華城在「享受特權」。

廖彥鈞也揪出令人驚訝的數據，辯方聲稱給台北市民的回饋金額是30億4210萬3550元，跟市價不符，而且這個金額從未進入過都委會。他試問，如果這數字進入都委會，誰敢通過120億元榮獎，卻只拿到30億元回饋金？此外，辯方也聲稱回饋金超過120億元，卻把87億元的保證金納入，問題是，保證金不是要回饋台北市民的，而是要無息退還的。

他回轟黃景茂，強調都發局不是只要文件齊備就可以送都委會了，還必須要審核細部計畫的適法性、對價性，而且2019年都發局表達「不同意」，為什麼2020年就不能表達「不同意」，還要送都委會研議，問題是，公務員為什麼要退讓？

廖彥鈞解釋，黃景茂在案發時已經擔任公職40年了，他也知道，如果有訴訟最好循司法途徑解決，免得衍生利益圖利糾紛，為什麼不等法院判決呢？而且當初他硬要送研議的目的到底是什麼？到現在沒有任何公務員講得清楚。

檢方掌握黃景茂7度密會應曉薇，但黃卻說沒有壓力。資料照。廖瑞祥攝

不過，他解釋，黃景茂一定要送研議的原因，他自己在偵訊已經交待了，就是「市長親自交辦」。此外，黃景茂也曾7度去找應曉薇商談京華城進度，好幾次都是他和應曉薇談完，火速回辦公室蓋章讓公文過關。某次，他和應曉薇談到下午2點30分，結果2點45分就蓋章同意「研議」，應曉薇應訊時強調「又不是在跑馬拉松，不可能那麼快」，但市議會到市政府實際上僅距離190公尺，走路應該3分鐘就到了…

更離譜的是，邵琇珮應訊時也坦言「黃局長會轉嫁壓力給我們…」實際上，都發局後來真的幫京華城找到繞開訴訟的補救措施「方案四」，邵琇珮一報告黃景茂，黃景茂就通知時任副市長彭振聲後，然後告知邵琇珮表示贊成。不過，兩天後，台北高等行政法院就判北市府勝訴了，如此一來，北市府何須研議？

廖彥鈞強調，黃景茂聲稱沒受到影曉薇壓力，卻7度去見應曉薇，這絕非巧合，邵琇珮也在應訊時坦承，當時退回京華城申請要求「補件」時，發現黃景茂「面有難色」；他解釋，黃景茂「面有難色」的真正原因是，受迫於柯文哲的交辦、應曉薇的關切，連邵琇珮都說「這件時效快很多」。

他說，偵查階段，檢察官曾問邵琇珮兩個前例，就是中泰賓館、南港輪胎兩案，這兩案分別花了5、6年及10年才送公展，但京華城只花了一年時間，真的超快速的。辯方聲稱，都發局只需要「形式審查」，如果真的只要形式審查就好，又何必要花費半年、一年的時間，根本「一小時就夠了」。

廖彥鈞說，公務員受到時任市長柯文哲、時任副市長彭振聲、時任局長黃景茂的壓力，哪有「不公展」的選項？

他也說，這是唯一的一件呈給市長決行的都市計畫案，為什麼要送給柯文哲決定？按照彭振聲的說法，就是要「讓市長知道有按照交辦處理」。他痛斥，黃景茂早就知道市府的都市計畫沒有違失，是京華城的訴求於法不合，因此黃景茂的圖利事證明確。

