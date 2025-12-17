民視新聞／顏一軒、洪怡珊報導

遭停職中的新竹市長高虹安助理費案二審被撤銷貪污罪判決，改以《刑法》第214條「使公務人員登載不實罪」判刑6個月，且得易科罰金18萬元，但高檢署已研議提起上訴。媒體人黃智賢怒批，高院主審本案、被外界稱為「旗袍法官」的郭豫珍，她的法律見解與事實認定，真是「貪官之友」。對此，高虹安今（17）日受訪時回應，請大家尊重司法及法院，待收到判決書後再判斷會比較好。





黃智賢表示，郭豫珍判高虹安貪污無罪的核心理由，是認為助理費是整包給立委自由彈性運用的，所以本來就是高虹安的錢，所以高虹安沒有貪污，「郭法官的法律見解，與事實認定，真是『貪官之友』」。

今早10時30分，高虹安前往新竹市東區Big City遠東巨城購物中心1樓廣場，出席「拾藝之光」114年新竹市十校藝術聯展開幕活動，並於會後短暫接受媒體聯訪。

記者提問，您收到判決書的心情，會不會擔心《誣告罪》的事情，對於黃智賢針對承審法官說對方是「貪官之友」的評論、前產經新聞台北支局長矢板明夫批評還是有犯《偽造文書罪》，以日本來說應該要辭職，想請教市長看法？

對此，高虹安回應，因為目前是還沒收到判決書，當然一些相關的法律爭點或合議庭的判斷，應還是請各界都要等待收到判決書與實際詳細的內容，再做評論會比較好，尊重大家對於判決的個人信法，但請大家還是尊重司法與法院，收到判決書之後的判斷會比較好。

至於未來藍白合是否還有機會？高虹安則說，她近期比較沒在關注2026年選舉的情況，當然如果有一些想對新竹發展想要服務、想法的話，在每一次的公民選舉都是好討論的機會，相信各界如果對於新竹市政有任何好的想法，若實務上可行，在她任內會盡力完成，祝福也歡迎所有對於新竹市發展希望能為民服務的候選人。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／黃智賢痛批旗袍法官「貪官之友」 高虹安親自回應了

