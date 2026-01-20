黃智賢砲轟黃國昌「包牌式」政治：提案嚴懲共諜卻力挺林辰佑 誰在騙小草？

資深媒體人黃智賢19日在個人直播中針對中天記者林辰佑涉共諜案提出評論，直指民眾黨立委黃國昌、張啓楷在此案中展現矛盾立場，一邊公開力挺林辰佑，另一邊卻提案修法要加重處罰洩密給大陸的共諜行為，批評這是「包牌操作」、欺騙選民的兩面手法。

28歲記者被羈押禁見 涉國安法牽連現役軍人

黃智賢指出，28歲的中天記者兼主播林辰佑於1月17日住家遭搜索，人被羈押禁見，案件涉及國家安全法，並牽涉現役及退役軍人，目前已查到金流。檢方雖偵查不公開，但因案情重大可能引起社會騷動，已適度公布部分案情。中天電視台隨即發表聲明，強調公司對案情毫無所悉，並澄清外傳中天遭搜索並非事實，呼籲各界勿傳播假訊息。

廣告 廣告

此案由高雄橋頭地檢署偵辦，黃智賢解釋，林辰佑住在台北，理應由台北地檢署管轄，但因此案是「第四波」被發現的案件。先前高雄已發生現役軍人網路暱稱「吉祥」者，被要求手持五星旗拍照稱投降並收取金錢，以及士兵洩露賴清德行程、軍營設備保養資料等案件，一路追查才牽扯出林辰佑。

黃智賢揭民眾黨矛盾：力挺記者卻提案重罰共諜

黃智賢批評黃國昌、張啓楷的矛盾作為。她指出，民眾黨立院黨團由黃國昌、張啓楷、陳昭姿領銜，曾提出《國家安全法》第七條、第八條及第八條之一修正草案，案由明確指出「民進黨執政下府院黨遭共諜滲透，現行國安法規範密度不足，洩密給大陸地區刑度與洩密給外國者相同，應加重處罰以有效嚇阻」。

黃智賢說，「這個法案就是民眾黨認為對共諜的懲罰，要比對美國間諜、日本間諜的處罰更嚴重。」她進一步揭露，民眾黨不僅要修《國家安全法》,還要修《國家機密保護法》，同樣針對洩漏國家機密給大陸、香港、澳門者加重刑度，「他們認為如果你是幫大陸做這些事，就要加重處罰」。

黃智賢批黃國昌「包牌操作」：既要反共形象又要討好支持者

黃智賢質疑，「今天表演跟你提的案子，你到底要別人相信你哪一個？」她認為，黃國昌、民眾黨此舉是在「包牌」，一方面透過提案修法向潛在支持者和美國展示「反共、反中、親美」立場，另一方面在林辰佑案爆發後又高調力挺，張啓楷甚至「哽咽要哭」。

她批評，「他們認為小草好騙、小蔥好騙，小草小蔥的記憶力只有三秒鐘，而且不看新聞、沒有常識，就是國昌老師說什麼他們就信什麼。他們認為很多人看不到這些資料，所以可以騙。」

回顧中天被下架 黃智賢自稱「受害者」

黃智賢也提到，此案之所以特別受關注，是因為知名網紅型記者涉共諜，加上中天曾在蔡英文時代被下架。她指出，當時剝奪中天執照的力量很大一部分來自黃國昌，「他們當時非常得意地覺得蔡英文、民進黨對紅媒太軟弱、太放縱，所以他們逼著民進黨對中天下重手，這是他們自己講的」。黃智賢並自稱是「2019年的受害者」。

她也提及黃國昌的盟友今年1月曾公開表示，2019年《反滲透法》是他和黃國昌辦「反紅媒」後逼民進黨成立的，黃智賢質疑「《反滲透法》是你的功勞？是要對付中國大陸對台灣的滲透？」凸顯黃國昌過去強硬反中立場與現在力挺涉共諜記者的矛盾。

強調媒體人應堅守四原則

黃智賢在節目中也闡述她對媒體人的標準。她認為無論是電視台、自媒體、記者或評論員，都應堅持四個原則：第一堅持正派，第二遵守起碼禮儀，第三遵守社會法律，第四要誠實、不製造假新聞。她強調，「林辰佑有沒有罪？我們等後續更多資訊出來再來看看。」