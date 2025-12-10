黃暐瀚估五縣市可望「藍天變綠地」 徐國勇曝目標：每個縣市都戰戰兢兢

記者劉秀敏／台北報導

2026地方選舉僅剩不到一年時間，資深媒體人黃暐瀚近日發文分析縣市長選情，認為民進黨2026「不只守，還想攻」，而宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣是民進黨明顯有翻轉機會的5個藍營執政縣市。對此，民進黨秘書長徐國勇今（10）日受訪表示，每個縣市他都戰戰兢兢，希望都能得到很好的成績，「在地方重回執政、中央要繼續執政，這是民進黨所設定的目標」。

徐國勇今日出席民進黨青年局會員大會前受訪，談及近日媒體所做台北市長民調，徐國勇表示，民進黨在台北市的人才相當多，現在正在綜合評估，選對會正在評量中。民進黨本身對於台北市並沒有做任何民調，還是由選對會綜合評估後，決定誰是最適當的人選，「至於其他民調，我們都聽到也看到了。」

至於黃暐瀚認為有5個縣市可能翻轉，徐國勇笑說，這他還沒想到，「你一講我信心十足，感謝你幫我們加油。」徐國勇說，事實上，每個縣市他都戰戰兢兢，總統也戰戰兢兢，希望每個縣市都能得到很好的成績，尤其有些縣市，民進黨希望能夠重回執政，「在地方重回執政、中央要繼續執政，這是民進黨所設定的目標」，這部分會再努力。

徐國勇也提到，選對會下下禮拜會開會，會後就會把相關決定提交中執會通過，由兼任黨主席的總統賴清德親自開記者會向大家報告。

