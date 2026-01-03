黃暐瀚再表態力挺軍購：強化防衛不是為了政黨 而是守住你我的自由

國民黨直接封殺，不審軍購預算案。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 資深媒體人黃暐瀚昨（2）日晚間透過社群平台發聲，針對行政院提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」表態支持，強調提升軍備並非為了任何政黨或政治人物，而是為了讓台灣社會持續擁有民主、自由與生存的空間。

黃暐瀚指出，他先後說明「為何支持軍購」（豪豬論），以及解釋「何為程序委員會」與「立法院修法流程」，核心理由其實很簡單：只要台灣的防衛能力越強，被攻擊的風險就越低，而防衛能力與軍購之間，本來就是「正相關」。

他強調，提高軍備不是為了讓任何政黨上下其手，因此他同樣支持「嚴格審查」；也不是為了替誰鋪路連任，因為藍白陣營早已認定，2028年現任總統不會繼續執政。軍購的本質，是讓台灣在面對威脅時，有足夠的防衛底氣。

「提高防衛能力，是真真切切為了讓政治立場不同的你我，都能在台澎金馬這塊土地上，繼續論述、繼續生存、繼續自由投票。」黃暐瀚直言，軍購是為了全民，而不是為了任何特定政治人物。

他也點出立法院的角色，強調立院存在的目的在於糾錯與監督，而不是杯葛。相關法案與預算必須排案、逐條審查，防止行政單位亂編預算、中飽私囊，這才是立委應盡的職責。

最後，黃暐瀚提出一個假設性問題，引發討論：「如果2028年是韓國瑜當選總統？」即便換成盧秀燕或蔣萬安，2028年的台灣，是否仍需要足以確保民主制度、保護國家主權的堅強國防？

「需不需要？」他強調，從這個角度思考，就會得到屬於自己的答案。

黃暐瀚發文也引發網友熱烈回應，有人直言：「我們不一定要支持同一個政黨，但一定要守護同一個國家」，也有網友批評，「部分藍白立委明知立院流程，卻仍以兩張A4散播錯誤訊息，形同帶頭造謠」，另有聲音指出，「即使未來要與對岸對談，也必須擁有強大的後盾與籌碼，才能談出對台灣最有利的條件，唯有強大的國防與社會韌性，才會有真正的和平」。

