黃暐瀚分析公投綁大選、停砍公教年金、國防預算民調：逆民意而行就會失去選票

政治評論員黃暐瀚分析台灣民意基金會最新民調指出，民意正在快速改變，其中「公投綁大選」獲得58%民眾支持，連民進黨支持者都有39%贊成；「停砍公教年金」更出現黃金交叉，贊成首度超越反對。他強調，民調雖只是「參考」，但政黨若逆民意而行就會失去選票，「擋掉的是跟民眾之間的距離，會讓民意跟你更遠」。

台灣民意基金會最新民調顯示，贊成公投綁大選的民眾高達58%（圖/台灣民意基金會）

公投綁大選民意過半 綠營支持者也近四成贊成

黃暐瀚表示，台灣民意基金會最新民調顯示，希望公投綁大選的民眾高達58%，反對者相對較少。他回顧公投制度的演變，從早期「雙21門檻」（投票率過半、同意票過半）幾乎讓公投不可能通過，此外，過去公投之所以難過，是因為「藍的不投綠的，綠的不投藍的」，藍綠甚至拍廣告叫支持者不要領公投票，到2018年降至25%門檻，讓10大公投和2021年4大公投得以過關。

廣告 廣告

黃暐瀚提到2018年公投綁大選的選務混亂，「柯文哲跟丁守中纏鬥到半夜兩點不知道誰贏，都是因為公投影響選務，投到八點、開票開到半夜兩點。」正是為了改良選務效率，民進黨執政時期才將公投改為每兩年8月第四個禮拜單獨舉行，不再綁大選。

然而最新對於公投綁大選民調顯示，「既然贊成民眾58%，逆民意而行的政黨就會少票。」黃暐瀚強調，當連民進黨支持者都有39%支持公投綁大選，「如果再擋，就是擋掉跟民眾之間的距離，就會讓民意跟你更遠。」

台灣民意基金會調查顯示，贊成停砍公教年金者39.5%，不贊成37.1%，兩者在3%誤差範圍內。（圖/台灣民意基金會）

停砍公教年金黃金交叉 民意正在改變

在年金改革議題上，黃暐瀚指出民調出現重大轉折。台灣民意基金會調查顯示，贊成停砍公教年金者39.5%，不贊成37.1%，兩者在3%誤差範圍內，但已出現黃金交叉。

停砍軍公教年金，去年贊成36%、不贊成41%，本來是不贊成多於贊成，現在被逆轉了，今年贊成停砍公教年金者39.5%，不贊成37.1%，兩者在3%誤差範圍內，但已出現黃金交叉。（圖/台灣民意基金會）

他比較去年數據，「去年贊成36%、不贊成41%，本來是不贊成多於贊成，現在被逆轉了。」值得注意的是，民進黨支持者有26%支持停砍年金，國民黨支持者則有55%贊成、21%不贊成。黃暐瀚認為，這個議題雖然意見分歧，但「民意在改變」是不爭的事實。

關於明年國防預算編列至GDP 3.2%（9495億元），民調顯示49.4%贊成、39.7%不贊成。（圖/台灣民意基金會）

國防預算近五成贊成增加國防預算 中間選民也支持增加

關於明年國防預算編列至GDP 3.2%（9495億元），民調顯示49.4%贊成、39.7%不贊成。但政黨支持者立場分歧明顯：民進黨支持者83%贊成，國民黨支持者僅25%贊成、67%不贊成。

TVBS民調也顯示57%民眾贊成增加國防預算。（TVBS民調中心、10/31-11/10，由委託立委自行公布，TVBS民調中心網站，並未登錄。）

黃暐瀚分析，「看來國民黨是逼上梁山，不得不反對，因為你的支持者不要。可是民進黨的支持者要啊。」但他指出，中間選民看起來要的比較多，且TVBS民調也顯示57%民眾贊成增加國防預算，「兩份民調的客觀事實都近五成。」

賴清德總統的不滿意度在下降、滿意度在提升。（圖/台灣民意基金會）

賴清德民調「鱷魚嘴收攏」 三大民調不滿意同步下降

黃暐瀚也提到國民黨立委委託TVBS做的總統民調，賴清德滿意度從20%上升至34%，不滿意度從55%降至48%。他坦言：「48%不滿意、34%滿意，這個民調你會滿意嗎？當然會擔心，不滿意高於滿意，這是客觀事實。」

國民黨立委委託TVBS做的總統民調，賴清德滿意度從20%上升至34%，不滿意度從55%降至48%。（圖/TVBS民調）

但他也指出正面趨勢：「主觀事實是，鱷魚嘴巴收攏的狀況有發生。」不只TVBS，台灣民意基金會和美麗島電子報三份民調都顯示，賴清德總統的不滿意度在下降、滿意度在提升。

賴清德總統的不滿意度在下降、滿意度在提升。（圖/美麗島電子報）

黃暐瀚強調，民調只是「參考」兩個字，但「只要按照科學的方式去做，1068份以上有效採樣的話，大概跟最後的結果不會相差太多。」他認為，這些客觀數據反映的民意變化，值得各政黨深思。