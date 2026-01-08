黃暐瀚分析2026縣市選舉 六都形成「兩攻兩守兩贏」關鍵格局

媒體人黃暐瀚在《暐瀚觀點》分析2026年底縣市長選舉，指出六都形成「兩攻兩守兩贏」的關鍵對戰格局，將決定朝野的政治版圖。

黃暐瀚指出，對民進黨而言，「兩攻」是要攻下新北市和台中市。新北市現任市長侯友宜連任票數達60%，民進黨派出蔣藍慧追趕；台中市現任市長盧秀燕民調強勢，民進黨派出何欣純挑戰。但兩市都屬「落後追趕」狀態，未必能贏。黃暐瀚認為，民進黨極可能翻轉的縣市並不在新北和台中。

「兩守」指台北市和桃園市。黃暐瀚強調，民進黨目標不是要贏，而是「守住40%」。他指出，2022年台北市是三角督，陳時中只拿到31.93%，創下1994年直選以來民進黨最低紀錄。這次若派誰參選，要贏蔣萬安都很困難，所以目標是守住40%底線。同樣，2022年桃園市鄭運鵬只拿40.03%，這是民進黨能守住的防線。

「兩贏」是民進黨絕對不能輸的台南市和高雄市。黃暐瀚直言，「壯士斷腕還能活，壯士斷頭到天國」，這兩個縣市對民進黨是「重中之重」。若選情激烈，賴清德總統可能親自站街頭拜票。黃暐瀚認為，民進黨初選若能團結，台南、高雄仍是民進黨的強區。

從國民黨角度看，邏輯相同。國民黨的「兩攻」是台南市和高雄市，謝龍介要攻台南，柯志恩要攻高雄。黃暐瀚指出，若國民黨攻下這兩市，將直指2028年政治版圖。「兩守」是新北市和台中市，李四川守新北，江啟臣守台中，卸任市長侯友宜和盧秀燕也不願放爛。「兩贏」是台北市和桃園市，黃暐瀚認為對國民黨而言「幾乎是囊中取物」。

黃暐瀚強調，台北市是鄭麗文主席的本命區，若輸掉必須下台一鞠躬；台南和高雄是賴清德的本命區，若掉了政治生命也結束。至於其他五個藍營縣市（宜蘭、嘉義市、台東、彰化、新竹縣）和五個綠營縣市（嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖），基本保持藍綠原色，不會有太大變動。 想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《暐瀚觀點》！

