黃暐瀚分析5縣市有機會「由藍轉綠」 徐國勇致謝：這一講讓他信心十足

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

距離2026地方首長選舉不到1年，資深媒體人黃暐瀚分析，民進黨這次不只守、還想攻，其中宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣有機會由藍天翻轉為綠地。對此，民進黨秘書長徐國勇今（10）日，這一講讓他信心十足，其實總統和他在各縣市都戰戰兢兢，希望每個縣市都有好成績。

徐國勇預告，民進黨選對會將在下下週開會，並把會上相關決議提給中執會通過，由總統親自開記者會向各位報告。（資料照）

黃暐瀚今日透過臉書表示，其實早從民進黨推出第一波縣市長參選人時，就已看得出來，2026民進黨不只守，還想攻，主力進攻的縣市，就是宜蘭、台東、嘉義市跟台中，且綠營搶五藍「宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣」則是民進黨明顯存在翻轉機會的五個藍營執政縣市。

廣告 廣告

民進黨青年局今日下午召開會員大會。徐國勇說，這一講讓他信心十足，其實總統和他在各縣市都戰戰兢兢，希望每個縣市都有好成績，尤其有些縣市希望能重回執政，這是民進黨設定的目標，這部分會繼續努力。

針對《TVBS》民調公佈，綠營人選分別對上台北市長蔣萬安，民進黨立委王世堅拿到的支持度最多，但仍輸給蔣24個百分點。徐國勇會前受訪表示，台北市民進黨人才相當多，選隊會正在綜合評估當中，民進黨對台北市沒有做任何民調，但對其他人做的民調都有看到。

徐國勇也補充，民進黨選對會將在下下週開會，並把會上相關決議提給中執會通過，由總統親自開記者會向各位報告。

更多FTNN新聞網報導

民進黨選對會「負責督導名單」曝光 台南、高雄、嘉義有望年底前完成初選

「蔣萬安連任如探囊取物！」王世堅稱稍安勿躁：民進黨還在忙其他

二度挑戰縣長大位！民進黨徵召劉建國參選雲林 將交由中執會通過

