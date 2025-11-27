黃暐瀚剖析何鷹鷺請辭 藍營兩岸論述危機浮上檯面

《暐瀚觀點》最新一集中，主持人黃暐瀚聚焦國民黨前中常委何鷹鷺請辭事件，指出表面上只是個人去留，但何鷹鷺在最後一次中常會上的炮火，卻點破國民黨長期迴避的核心問題──兩岸路線模糊不清。

節目中，黃暐瀚引用何鷹鷺的批評指出，國民黨在公開發言時強調「我們都是中國人」，卻沒有明確說清楚是「中華民國的中國人」還是「中華人民共和國的中國人」。此外，藍營人士赴陸時頻繁使用「台灣地區」等模糊表述，也可能讓大陸民眾誤以為台灣正走向「回歸」路線。

廣告 廣告

黃暐瀚強調，何鷹鷺身為陸配，對兩岸認知落差有切身感受，更直言國民黨的模糊策略可能反而「玩火」，引發大陸民眾錯誤期待，最終在失望後激化武統聲浪，造成兩岸情勢升溫。

在分析藍綠兩岸立場時，黃暐瀚指出，賴清德近期提出大規模軍購預算，路線明確，就是「不要被統」。反觀國民黨卻遲未回答「是否主張統一」、「採取何種方式統一」、「統後如何讓中華民國與民主制度繼續存在」等三大核心問題。

他呼籲，國民黨必須同時向台灣與大陸社會說清楚路線，避免在資訊不對等下被曲解，進而加重兩岸風險。黃暐瀚提醒，何鷹鷺事件不是個案，而是藍營必須直視的結構性問題。

想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《暐瀚觀點》！

更多品觀點報導

燒錢救國還是玩火自焚？國安行動社會難安

藍營批高市早苗 最新數據：國民黨好感度慘輸綠營

