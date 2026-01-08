黃暐瀚剖析2026六都選情：藍綠都是「兩攻、兩守、兩贏」

資深媒體人黃暐瀚。 圖：翻攝黃暐瀚臉書（資料照）。

[Newtalk新聞] 資深媒體人黃暐瀚今（8）日針對即將到來的2026縣市長選舉，在六都部份提出「兩攻、兩守、兩贏」的獨到觀察。他強調，藍綠陣營在六都（台北、新北、桃園、台中、台南、高雄）戰場上各有攻守重點，若關鍵城市失守，可能影響黨主席地位。

黃暐瀚指出，2026年縣市長選舉是年度最大政治事件，六都選情尤為關鍵。他以「兩攻、兩守、兩贏」框架分析綠營（民進黨）策略：「兩攻」聚焦台中與新北，「兩守」力保台北與桃園，「兩贏」則鎖定台南與高雄。黃暐瀚分析，綠營在台中與新北機會大增，因為現任藍營市長盧秀燕與侯友宜依法不能繼續連任，面對新人挑戰，綠營參選人何欣純與蘇巧慧將全力猛攻。

在防守端，黃暐瀚認為台北與桃園對綠營而言「一將難求」，難以翻轉勝選，因此重點在於守住40%得票率，若能達成即算不差。至於台南與高雄，黃暐瀚形容為綠營「本命區」，黨內將以120%力氣爭取勝選；「壯士可以斷腕，斷頭直接升天」，黃暐瀚認為，若台南、高雄失守，黨主席賴清德恐需下台負責，甚至影響2028年連任前景。

相對地，黃暐瀚也從藍營（國民黨）視角剖析相同框架：「兩攻」瞄準台南與高雄，「兩守」鞏固新北與台中，「兩贏」則是台北與桃園。他表示，藍營在台南與高雄可能由謝龍介與柯志恩猛攻，「只要能搶下一都，就算藍贏大贏」。防守上，新北李四川與台中江啟臣雖需經過初選，但前市長侯友宜與盧秀燕將全力護盤，「總不能幹了八年市長，最後市民卻決定要政黨輪替，這對侯盧都不是臉上有光的事」。

藍營的兩贏部分，黃暐瀚評估台北蔣萬安與桃園張善政目前優勢明顯，「強到找不出對手」；這兩都若敗選失守，黨主席鄭麗文恐遭轟下台。黃暐瀚強調，目前大勢如此，但選情變化很快，等選將確定後，將進行第二次更深入的分析。

