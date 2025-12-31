黃暐瀚反對藍白擋軍購 徐巧芯批「霸王條款」：要放行兩張A4白紙？

國民黨立委徐巧芯稱1.25兆軍購為「霸王條款」。(資料畫面)

媒體人黃暐瀚29日表態，反對程序委員會封殺行政院規劃編列的1.25兆特別預算案，並批藍白「不負責任」。國民黨立委徐巧芯昨（30日）回應，特別條例的1.25兆幾乎是霸王條款、空白授權，難道要直接放行「兩張A4的白紙」？先討論再通過，才是負責任。

媒體人黃暐瀚29日在臉書引述已故前總統蔣經國曾說「今天不做，明天就要後悔」，並表示，2001年美國總統布希曾經同意對台軍售八艘柴油潛艦，不過當時國親立委不同意，在程委會擋了69次，計劃告吹，到後來國民黨重新執政，轉頭再向美國要求購買的時候，美國已經不賣了。

黃暐瀚認為，有關對美「8年1.25兆國防特別軍購案」，自己會擔心，今天不買，也許哪天又會買不到，「在野黨可以審、可以刪、可以監督，但我真的不懂直接擋在『程序委員會』是什麼意思？這叫不排案，是不分細項，沒有理由的『不給討論』」。黃暐瀚喊話立法院，希望盡速排案，「要審要刪後續再來看誰有道理，直接擋在程序委員會，非常不負責任，身為中華民國的公民，我反對程序委員會直接封殺，不審軍購預算案」。

對此，國民黨立委徐巧芯昨（30日）回應，2001年軍購案，都還知道台灣要主動要跟美軍「買什麼」，那時候還有主動權，但現在的軍購案，沒有人知道要買什麼，特別條例的1.25兆幾乎是霸王條款、空白授權，7條就要1.25兆，框架如何算出，沒有人說明。

徐巧芯指出，國防部在立法院答詢時同意8月送出特別預算，但到了10月，行政院長卓榮泰卻稱他沒看過，總統賴清德突然提出來時就馬上通過，「不要講內容細節，框架呢？台灣之盾是什麼，目前沒有任何人知道，另外，既然這麼有錢為什麼不讓基層軍人的待遇依法提升？這些都不用討論，就要直接放行『兩張A4 1.25兆的白紙』嗎？到底負責任在哪裡？先討論，再通過，才是負責任」。





