黃暐瀚喊軍購排案嚴審！徐巧芯嗆：空白授權
[NOWnews今日新聞] 1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」在立法院受阻，媒體人黃暐瀚與立委徐巧芯近日針對預算審查程序展開激辯。黃暐瀚呼籲程序委員會應儘速排案，認為「嫌貨才是買貨人」，支持在野黨在委員會內嚴格審查甚至刪減，而非擋在排案階段；徐巧芯則反嗆，指控該草案內容僅是「空白授權」，連具體採購項目都模糊不清，雙方為此隔空交火。
黃暐瀚說明，程序委員會僅決定院會議題，並非實質審查預算的場所。他指出，若在野黨認為預算有不合理之處，應該讓案子進入國防委員會，逐條詢問國防部長、仔細審查來履行立委職責，若直接在程序委員會攔阻，反而導致案件無法進入討論。他強調，行政院草案雖僅有六頁，但已明列採購項目與預算上限，後續仍須經過一讀及常設委員會嚴格把關。
徐巧芯不買單，批評草案第四條將幾乎所有對美軍購項目概括承受，完全看不出預算流向與細節，立委在資訊不對稱的情況下，根本無法開始討論。她強調，行政院有責任提出更精準、透明的草案內容，而非要求立法院在細項不明的情形下就貿然付委。主張行政部門應先修正提案品質，才能開啟後續審議程序。
