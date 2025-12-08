黃暐瀚四問中國大陸軍事恫嚇：從沒有給「中華民國」任何存在空間

政治評論員黃暐瀚今天(12/8)透過社群媒體發文，以四個歷史事件質疑中國大陸對台灣的真實意圖。他指出，當國際政要訪問北京並與中國領導人互動時，中華民國從未表達憤怒或採取軍事行動 ，然而，任何與中華民國主權或國際交流相關的行動，都會遭到對岸的強力反彈。黃暐瀚強調，有四個「為什麼」證明，北京當局從未打算與中華民國台灣「和平共處、對等尊嚴」，其目標始終是「消滅中華民國、收復台灣」 。

▲政治評論員 黃暐瀚

黃暐瀚質問，當這些國際政治人物訪問中國並互動時，中華民國可有憤怒、可曾軍演、有沒有朝對岸打飛彈？答案是「沒有」，連抗議都不曾 。然而，針對台灣自身的行動，對岸的反應卻完全不同。黃暐瀚列出四個關鍵的「為什麼」：

1.2022年裴洛西議長訪台： 美國眾議院議長訪問台灣，對岸為什麼要「打飛彈」？

2.2016年周子瑜事件： 年輕藝人周子瑜在節目中舉中華民國國旗，為什麼會被舉報「台獨」，甚至被迫落淚鞠躬道歉？

3.2015年朱日和軍演： 當時兩岸情勢和緩，處於「水乳交融」的時候，中國大陸為什麼要進行朱日和軍演，模擬進攻台灣總統府的「斬首行動」？

4.1996年飛彈危機： 中華民國首次直選總統時（民進黨尚未執政、「兩國論」尚未提出），中國大陸為什麼要對台灣發射兩顆飛彈？

黃暐瀚總結，這四個事件的答案只有一個，即是對岸從始至終都沒有給「中華民國」任何存在空間與可能性 ；他認為，對岸只想著「消滅中華民國、收復台灣，讓台灣當特區、當香港、當一省」 ，根本沒有打算給予對等尊嚴，而面對無理的軍事威脅，我們只能盡量釋出善意、守住尊嚴，並衷心希望兩岸和平共榮。