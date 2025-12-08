黃暐瀚四問中國軍演邏輯 斥對岸從未給中華民國生存空間
[Newtalk新聞] 資深媒體人黃暐瀚今天（8日）在社群平台發文，以「四個為什麼？」直指中國對台灣的軍事威脅本質，從未給予中華民國任何存在空間與可能性，只意圖消滅中華民國，讓台灣淪為特區或一省，無意和平共處、對等尊嚴。他強調，台灣早已放棄反攻大陸，無進攻意圖，只能釋出善意守住尊嚴，盼兩岸和平共榮。
黃暐瀚列舉歷史事件質疑中國邏輯：為何2022年美國眾議長裴洛西訪台，中國發射飛彈包圍台灣？2016年藝人周子瑜舉中華民國國旗，為何被舉報「台獨」並被迫道歉？2015年兩岸情勢和緩時，為何舉行朱日和軍演，模擬攻擊台灣總統府及斬首行動？1996年台灣首次總統直選時，為何發射兩枚飛彈？這些發生時，民進黨尚未執政，兩國論也未提出，顯示中國一貫敵視中華民國。
黃暐瀚對比近期國際互動：前幾天法國總統馬克宏訪華，習近平親自陪同品茗、參訪都江堰；前兩個月美國總統川普與習近平在韓國釜山會晤，雙方討論經貿與稀土等議題，台灣從未憤怒抗議或軍演。他痛批中國雙標，呼籲反思對岸真意。
黃暐瀚長期評論兩岸關係，曾表示中國逼迫台灣維持主權獨立國家地位，並支持賴清德兩國論，強調台灣與中華人民共和國互不隸屬。
