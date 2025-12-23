黃暐瀚回鄭麗文：我不覺得強調『中華民國是一個國家』這句話有什麼挑釁

記者李鴻典／台北報導

國民黨主席鄭麗文昨（22）晚前往東吳大學演講並開放學生提問，對於學生提問她關於統獨立場，「想詢問主席，願不願意喊出中華民國和中華人民共和國互不隸屬？」鄭麗文回應，中華民國是不是一個國家？當然是一個國家，「這不需要這樣子去挑釁地問」，資深媒體人黃暐瀚說，完全不覺得強調「中華民國是一個國家」這句話有什麼挑釁。

鄭麗文回應學生，中華民國是不是一個國家？當然是一個國家，「這不需要這樣子去挑釁地問」。（圖／翻攝自鄭麗文臉書）

面對學生提問，鄭麗文回應，中華民國是不是一個國家？當然是一個國家，她加重語氣、刻意放慢講話速度表示「這不需要這樣子去挑釁地問」，雖然互不隸屬，但「同屬一個中國」，這就是《中華民國憲法》白紙黑字的規定。她立刻接著反問「到底是誰對中華民國有質疑呢？是誰對中華民國代表的價值想要扭曲呢？想要改寫呢？不言而喻。」

黃暐瀚今天則在社群平台上貼出一小段鄭麗文跟學生對談的新聞畫面，他直言，「我完全不覺得強調『中華民國是一個國家』這句話有什麼挑釁」。

黃暐瀚還說，然後中華民國與中華人民共和國，當然是互不隸屬，憲法告訴你遙遠的西邊有屬於國家的土地，但憲法有告訴你，要跟現在統治那塊土地上的「另一個國家」，硬統成「一個國家」嗎？沒有。

