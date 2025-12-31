黃暐瀚批藍白擋1.25兆軍購 徐巧芯嗆1句

▲資深媒體人黃暐瀚批藍白擋國防預算，是不負責任，國民黨立委徐巧芯反嗆，特別條例1.25兆幾乎是霸王條款、空白授權，難道要直接放行「兩張A4的白紙」？（圖／翻攝徐巧芯臉書）

[NOWnews今日新聞] 中國圍台軍演展開實彈射擊，封鎖台灣，不過行政院規劃編列1.25兆特別預算案，法源依據《強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例》草案持續遭藍白封殺，立法院程序委員會5度暫緩列案，無法付委審查。資深媒體人黃暐瀚批藍白不負責任，國民黨立委徐巧芯反嗆，特別條例1.25兆幾乎是霸王條款、空白授權，難道要直接放行「兩張A4的白紙」？

黃暐瀚引述已故前總統蔣經國說，「今天不做，明天就要後悔」，他提到，2001年時任美國總統布希，曾經同意對台軍售八艘柴油潛艦，不過當時國親立委不同意，在程委會擋了69次，計劃告吹。等到後來國民黨重新執政，轉頭再向美國要求購買的時候，美國已經不賣了。

黃暐瀚說，如今8年1.25兆國防特別軍購案，如果今天不買，也許哪天又會買不到了，「在野黨可以審、可以刪、可以監督，但我真的不懂直接擋在『程序委員會』是什麼意思？這叫不排案，是不分細項，沒有理由的『不給討論』。」

黃暐瀚喊話，拜託立院快點排案，要審要刪後續再來看誰有道理，「直接擋在程序委員會，非常不負責任，身為中華民國的公民，我反對程序委員會，直接封殺，不審軍購預算案。」

徐巧芯說，2001年軍購案，都還知道台灣要主動要跟美軍「買什麼」，那時候還有主動權，但現在的軍購案沒有人知道要買什麼，特別條例的1.25兆，幾乎是霸王條款、空白授權，7條就要1.25兆，框架如何算出的沒有人說明。

徐巧芯說，國防部在立院答詢時同意，八月送出特別預算，但到了十月，行政院長卓榮泰說他沒看過，然後總統賴清德突然提出來就要馬上通過，「不要講內容細節，框架呢？台灣之盾是什麼，目前沒有任何人知道欸。另外，既然這麼有錢為什麼不讓基層軍人的待遇依法提升？這些都不用討論，就要直接放行『兩張A4 1.25兆的白紙』嗎？到底負責任在哪裡？先討論，再通過，才是負責任。」

