黃暐瀚指中市長選舉形勢明確 江啟臣這麼說

[NOWnews今日新聞] 2026台中市長選舉，民進黨由立委何欣純出戰，國民黨仍陷立委江啟臣、楊瓊瓔「姐弟之爭」，16日將進行第一波協調。媒體人黃暐瀚日前指目前整個形勢蠻明確的，江啟臣最後出線的機率比較高。江啟臣今受訪時雖然掩不住笑容，仍不敢鬆懈，搬出立法院長韓國瑜的「馬上幸福」，強調會為台中努力與打拚。

黃暐瀚10日在網路節目中表示，台中市長盧秀燕稱內部民調顯示江啟臣、楊瓊瓔都贏何欣純，卻未透露更多細節，國民黨將在1月16日協調，如果落後者願意支持對方，就會有確定人選，農曆年間不會有兩個山頭競爭的問題。

黃暐瀚提到，江啟臣擔任過國民黨主席，且江8年前與盧秀燕的民調差不到1%，加上韓國瑜與江啟臣搭檔選立法院正副院長時，早就有合作默契，近日韓偕同江啟臣發春聯、參與地方活動，當然是幫江加分，而韓碰到楊瓊瓔，也不會拒絕和楊合影照相，但江啟臣最後出線的機率應該是比較高，「整個形勢其實看起來蠻明確的」。

國民黨16日將為江與楊進行第一次協調，江啟臣今（12）日與會計師公會進行「寒冬送暖愛心」活動，媒體問及黃暐瀚的說法，他露出開心笑容，但用詞仍謹慎，先引用盧秀燕的「台中是幸福城市」口號，再接韓國瑜春聯文字，指「今年馬年，我們希望大家馬上幸福」，希望台中繼續進步與發展，接著提自己的政見，強調台中應該往旗艦城市來發展，並說「我相信這也是所有市民的期待，也是我們的驕傲跟光榮。」

