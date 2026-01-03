黃暐瀚挺軍購拉韓國瑜下水 徐巧芯反駁曝預算最大問題是「空白授權支票」

資深媒體人黃暐瀚今（3）日再度針對國防預算、軍購議題發文，強調自己之所以挺軍購，是因為深刻認知到「提高防衛能力」才能有效降低被攻擊的風險，而不是為了哪個政治人物。黃暐瀚也進一步舉例，若立法院長韓國瑜在2028當選總統，是否也要為了守護民主而強化國防？對此國民黨立委徐巧芯表示，這次軍購特別條例最大的問題，在於大多是未來可能被用於規避監督的「空白授權支票」。

黃暐瀚透過臉書解釋自己力挺軍購的原因，強調「特別條例」並非「預算案」的同時，喊話立法院盡快排案，在由立法委員嚴審、監督。黃暐瀚進一步舉例，假設2028大選政黨輪替，由立法院長韓國瑜，或是台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等「藍營人士」當選總統，是否也需要為了確保民主制度而堅強國防，「用這個角度想，就會得到自己的答案了」。

廣告 廣告

總統賴清德提出1.25兆國防預算已遭立法院5度封殺於程序委員會。（資料照，柯承惠攝）

對此徐巧芯則在留言處直球對決，解釋藍白5度封殺特別條例的原因。徐巧芯直言，如果總統是韓國瑜，不會像總統賴清德一樣，提出如此荒唐的條例內容，而是把該編列的軍備盡可能的編入常規預算。

「如果是國民黨的政府亂寫，我們立法院一樣會請他們重列」，徐巧芯表示，該編列的軍備應儘可能的編入常規預算，特別預算則是看特殊品項而定；徐巧芯解釋，例如現在要額外採購無人機、海馬士，就可以分門別類的制定預算實際、項目清晰的特別條例。

國民黨立委徐巧芯於留言處回應黃暐瀚的論述。（取自黃暐瀚臉書）

徐巧芯強調，多次退回軍購特別條例是因為「它目前的狀況連進到大院做初步討論是否交付委員會審查都沒有資格」。徐巧芯指出，賴政府所提出的特別條例可議之處在於，寫了一堆包山包海的項目，讓1.25兆成為未來規避監督的空白授權支票；如同其中一項「台美共同研發及採購合作之相關設備、系統」是否代表任何要跟美國買的東西，都可以列在其中？

「這一點道理都沒有」，徐巧芯重申，特別條例總是要有特別之處，而不是把應該編列在常規預算的內容，歸類到不會被監督的特別預算。

最後徐巧芯也在表態「支持國防」立場的同時，喊話黃暐瀚可以多多關注國軍的待遇。徐巧芯直言，許多基層士兵在軍演期間都很辛苦，但因為行政院不願意執行《軍人待遇條例》而無法提升合理待遇，「或許他們也想知道您的『國防戰力』是否包括他們」。

更多風傳媒報導

