黃暐瀚挺軍購點名韓國瑜2028 徐巧芯：支持不等於要無腦

藍白5度在立法院程序委員會封殺1.25兆元國防特別預算。媒體人黃暐瀚今（3）日發文闡述挺軍購的立場及想法，並提假設性問題稱，若2028是韓國瑜當選總統，屆時需不需要足以保護國家主權的堅強國防？國民黨立委徐巧芯則在貼文下方留言說，支持國防不等於要無腦支持政府所有論述。

黃暐瀚表示，他這次之所以這麼明確挺軍購，理由很簡單，讓台灣提高防衛能力，一定可以降低被攻擊的風險，而這個防衛能力，與軍購「正相關」，提高軍備不是為了讓哪個黨去貪，也不是為了讓誰能繼續連任。提高防衛，真真切切是為了讓政治意見不同的你我，確保在台澎金馬這塊土地上，繼續論述，繼續生存，繼續自由的投票。

黃暐瀚直言，軍購不是為了哪個政治人物，立院存在的目的，是糾錯、監督、避免行政單位亂編預算，中飽私囊。所以得排案認真審，檢視每條預算，這才是立委存在目的；提一個假設性問題：「如果2028是韓國瑜當選總統？」（替換盧秀燕、蔣萬安亦可），那2028的台灣，需不需要足以確保民主制度，保護國家主權的堅強國防？用這個角度想，就會得到答案。

對此，徐巧芯在該篇貼文下方回應，她說，如果總統是韓國瑜，不認為韓會提出這樣的條例內容，會把該編列的軍備盡可能的編入常規預算，特別預算則是看特殊品項另定之。例如要額外採購無人機，可以制定「無人機戰力提升計畫採購特別條例」，要額外買海馬士可以制定「機動火箭及飛彈發射系統採購特別條例」，分門別類，框列預算實際、項目清晰。

徐巧芯指出，「如果國民黨的政府亂寫，我們立法院一樣會請他們重列」，挺軍購不等於特別條例可以隨隨便便，它目前的狀況連進到大院做初步討論是否交付委員會審查都沒有資格，所以才要退回。「今天的特別條例可議之處不在於台灣要買武器，而是它寫了一大堆有的沒的，讓1.25兆成為未來將規避監督的空白授權支票」。

徐巧芯強調，支持國防，不等於要「無腦」支持政府的所有論述，也請黃暐瀚多多關心在中共軍演期間，辛苦但是因為行政院不願意依法行政執行《軍人待遇條例》而遲遲無法提升合理待遇的基層士兵，「或許他們也想知道您的『國防戰力』是否包括他們」。

